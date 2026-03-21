Ion Cristoiu: „Trump a vrut să dovedească faptul că s-a „fript” cu actualii aliați din Nato”

Serdaru Mihaela

În cea mai recentă ediție a emisiunii Marius Tucă Show, difuzată joi, 19 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu a oferit o analiză incisivă asupra strategiei geopolitice a lui Donald Trump, subliniind efectele majore ale revenirii sale la Casa Albă. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Ion Cristoiu, Trump urmărește o regândire radicală a lumii, cu mize economice și politice de anvergură globală. Cristoiu identifică primul efect major: transferul a două entități-cheie: Europa și China, în centrul unui joc de putere.

„Două mari entități nu are: Europa, că nu o are, trebuie să facă rost de ea, și China. Asta e un prim efect. Al doilea, dispariția NATO. Cred că s-a și văzut că toată aceea solicitare să intervină țările membre NATO putea să se rezolve. Era clar și cum a și rezolvat” , spune Ion Cristoiu.

Jurnalistul Ion Cristoiu detaliază strategia lui Donald Trump, subliniind întâlnirea recentă cu premierul japonez ca dovadă a unui nou ax de putere.

„Ca dovadă că Japonia s-a întâlnit cu Donald Trump. Și e de partea lui, a venit și a zis, uite, noi te ajutăm (…) În același timp este o revoluție. El trebuie să regândească lumea, da? Deci unul din efectele urmărite de el este distrugerea NATO, care este o relicvă a Războiului Rece. După asta, omorârea Uniunii Europene, apoi relansarea economică a Rusiei prin acest petrol. Terminarea războiului din Ucraina prin epuizarea sponsorilor” , conchide Ion Cristoiu

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul principal al europenilor este Ucraina. Nu se pot desprinde de el să se implice în războiul din Iran”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Poate ar trebui ca scutul de la Deveselu să ne apere și de Nicușor Dan”
ACTUALITATE Ion Cristoiu „În cazul războiului din Iran avem un plan care nu se vede și unul care este ascuns sub forma unui război economic”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Problema cu noul acord al SUA rămâne faptul că Nicușor Dan a simțit nevoia să treacă din nou prin Parlament, chiar dacă nu era nevoie”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a pierdut o femeie din Republica Moldova moștenirea de 100.000 de euro de la o bătrână din Italia?
ECONOMIE Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
LIFESTYLE Cât costă să scoți o femeie la date în 2026, în funcție de oraș. Am făcut calculul complet: cină + flori
STUDIU Generația scroll-ului infinit. De ce tinerii din Vest sunt tot mai nefericiți din cauza rețelelor sociale, în timp ce restul lumii pare rezilient
INEDIT Elói, povestea invizibilului mut uitat de Moarte într-un azil din Brazilia
CONTROVERSĂ Paradoxul războiului din Orient. Trump vorbește despre finalul războiului cu Iran, dar SUA trimit mii de militari în regiune: „Cred că am câștigat”
NEWS ALERT Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu
