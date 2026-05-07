Ionuț Cristache: „După moțiunea de cenzură a luat o pauză apocalipsa din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Ionuț Cristache a vorbit despre oportunismul politic al unor grupuri de influență, dar și despre ideea de mesianism din spațiul politic românesc, raportată la anumite personaje politice.

Ionuț Cristache a vorbit despre discursul public alarmist folosit în ultima perioadă cu privire la piața economică românească. Odată ce un prag critic este depășit, șocul dispare și piața se obișnuiește, spune invitatul cu privire la discuția despre cursul leu-euro.

„A fost în toată perioada și după aceea oricum n-am mai dat înapoi. Că dacă tot am sărit de borna psihologică de 5 lei, de 10 nu s-a mai dat înapoi. Bursa. Verde tot, cap-coadă. A luat o pauză apocalipsa.”

Ionuț Cristache: „Este o grupare care se mută la fiecare țintă electorală și văd și ei de unde pot să mai mulgă”

De asemenea, invitatul desființează ideea de loialitate din jurul lui Ilie Bolojan. Sugerează că este vorba doar despre niște grupuri de interese care adună resurse. Acestea se mută în orice tabără ce reprezintă o oportunitate nouă de profit.