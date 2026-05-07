Crin Antonescu: „Bolojan ne spune că în România sunt două grupuri politice – forțele din spatele lui care fac exact ce trebuie și restul, care sunt corupți”

Crin Antonescu a vorbit recent la emisiunea lui Marius Tucă, despre scena politică din România. El a criticat modul în care este prezentat Ilie Bolojan. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Crin Antonescu spune că în România se vorbește des despre două grupuri. Pe de o parte, unii politicieni care spun că fac bine. Pe de altă parte, restul, numiți „bandiți”.

„Ne spune așa: în România sunt două forțe politice, două grupări: eu, Bolojan și cine vine cu mine, care facem ce trebuie pentru România și restul, care sunt bandiți. Ok, nu-i niciodată clar cine sunt acești „cei care fac ce trebuie pentru România”. Ce e bine pentru România nu a fost explicat” , spune Crin Antonescu

Despre reforme și măsuri

Un punct important a fost legat de reforme. Antonescu a spus că unele decizii nu sunt reforme reale. A dat exemple precum tăieri de venituri sau creșteri de taxe. Acestea pot fi necesare. Totuși, nu le consideră reforme profunde.

„Am întrebat, cu timiditate la început, apoi ceva mai insistent, care sunt reformele făcute de Ilie Bolojan într-un an, în afară de faptul că a tăiat niște venituri și a mărit TVA-ul. Nu discut măsurile acestea în sine. Era nevoie de ele, exista deficit. Ok, dar acestea nu sunt reforme, Marius, nu sunt reforme” , afirmă Antonescu.

Critici la discursul politic

Antonescu a vorbit și despre limbajul folosit în politică. A criticat expresii dure, precum cele legate de „sinecuri” sau comparații nepotrivite. Spune că astfel de mesaje pot crea tensiuni și nu ajută la o dezbatere reală.

„Povestea cu sinecurile și cu „șobolanii”, apropo de fascism și de istoria propagandei naziste, da, mă rog, a fost, probabil, involuntar; probabil că oamenii de pe lângă el nu știau. Iarăși, este una destul de stranie: te lupți cu sinecurile, perfect, sunt alături de el” , spune Antonecu.

Despre angajări și rude

Un alt subiect a fost cel al angajărilor în funcții publice. Antonescu a spus că nu a angajat rude. A explicat că acest lucru ar trebui să fie normal. Nu un motiv de laudă.

„Am avut și eu niște poziții, am fost în funcții politice în care am făcut parte din jumătate din guvernul României. Nu am angajat nicio rudă, nicăieri, absolut niciuna” , conchide Crin Antonescu. 

