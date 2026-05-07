Ionuț Cristache: „Unii politicieni nu au empatie, dar o mimează cât de cât. Bolojan nici asta nu a făcut”

Invitat la Marius Tucă Show, Ionuț Cristache a vorbit despre faptul că unii politicieni nu au empatie, dar o mimează. Cristache afirmă că unii politicieni mimează o formă de implicare. Acesta spune că Bolojan nu are empatie. Jurnalistul subliniază că în spațiul public elementul de comunicare trebuie să așeze punți între persoane. Astfel, critică alegerea lui Bolojan de a o avea alături de el pe Ioana Dogioiu.
„Orizontul lor este foarte aproape. De asta nici nu am putut să-l creditez cu foarte multe șanse pentru că, văzându-l de la început, ce exemple își ia. Cum se exprimă, ce intenție are. Mi-am dat seama că omul bă, nu poate să depășească granița de județe. Asta cu empatia. Și asta cu empatia este o mare chestie. Ori o ai, ori nu o ai. Unii nu o au, dar au talent politic și talent actoricesc și mimează cumva un soi de implicare. La el nu. Și și-a mai luat-o și pe Dogioiu lângă el. Eu nu am văzut așa ceva. De regulă, în spațiul public, elementul de comunicare, domnule, trebuie să fie jovial, să așezi punți între personaje. Aia e: Să îi ardem. Să îi omorâm. Scoate flăcări pe nas. Un om care pretinde că lucrează cu bunătatea. Că tu ce faci?”, a declarat jurnalistul.