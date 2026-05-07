Ionuț Cristache: „Unii politicieni nu au empatie, dar o mimează cât de cât. Bolojan nici asta nu a făcut”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ionuț Cristache, jurnalist, a vorbit despre faptul că unii politicieni nu au empatie, dar o mimează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ionuț Cristache: „Și asta cu empatia este o mare chestie. Ori o ai ori nu o ai. Unii nu o au, dar au talent politic și talent actoricesc și mimează cumva un soi de implicare. La el nu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ionuț Cristache a vorbit despre faptul că unii politicieni nu au empatie, dar o mimează. Cristache afirmă că unii politicieni mimează o formă de implicare. Acesta spune că Bolojan nu are empatie. Jurnalistul subliniază că în spațiul public elementul de comunicare trebuie să așeze punți între persoane. Astfel, critică alegerea lui Bolojan de a o avea alături de el pe Ioana Dogioiu.