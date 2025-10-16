Ion Cristoiu: „Ucraina nu s-a epuizat economic pentru că trăiește din banii noștri”

În ediția din 16 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a relatat că sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina a avut un impact negativ asupra situației pentru că Ucraina nu s-a epuizat economic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

În opinia lui Ion Cristoiu, conflictul continuă pentru că Ucraina este menținută artificial pe linia de plutire prin sprijin financiar extern.

Ion Cristoiu: „În cazul păcii din Ucraina nu funcționează Pax Americana pentru că nu poți să impui asta Rusiei. Trump a încercat să facă o Pax Americana mizând pe influența lui asupra lui Zelenski. Din nenorocire pentru pacea lumii, în spatele lui Zelenski a venit Uniunea Europeană, Macron, și Ucraina nu s-a epuizat economic pentru că trăiește din banii noștri. Germania lui Hitler a căzut economic.”

