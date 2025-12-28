Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump anunță că în câțiva ani anumite state europene ar putea să aibă cetățeni majoritari non-europeni

Andrei Rosz
28 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre avertismentul lui Trump în legătură cu migranțiiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Tu știi ce a descoperit micuțul Trump? Deci spune el acolo că te apără, fii atent ce zice în Strategia Națională de Securitate. Vreți să luați imigranți aiurea? Eu îi dau afară din America, voi luați din ei. Voi vreți să transformați Europa. Micuților, aveți grijă!

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre avertismentul lui Trump în legătură cu migranții. Acesta a început prin a spune că Trump a descoperit ceva interesant în Strategia de Apărare. Președintele american ar fi menționat că în câteva decenii, statele europene vor avea populație majoritar non-europeană.

Dacă ne-am lămurit în legătură cu acest lucru, da, dragul meu, și anume cum stăm… Tu știi ce a descoperit micuțul Trump? Deci spune el acolo că te apără, fii atent ce zice în Strategia Națională de Securitate. Cică este foarte plauzibil ca în câteva decenii, anumiți membri NATO să devină majoritar non-europeni. Ce spune el aici? Alo, bă, vreți să luați imigranți aiurea? Eu îi dau afară din America, voi luați din ei. Voi vreți să transformați Europa. Micuților, aveți grijă! Când strămoșii mei au semnat tratatul la Washington care guvernează NATO, bă l-au semnat cu europeni. Așa că ce vreți voi să faceți în Europa, acolo, pe mine nu mă prea interesează. Uite că zice mai jos… E o întrebare deschisă dacă aceștia își vor considera locul în lume sau alianța cu Statele Unite, în același mod ca cei care au semnat carta NATO. Ce ne spune? Vreți să fiți altfel, vreți să fiți cu ei… O să discutăm și de șmecheria cu 5% pentru înarmare. Deocamdată, fii atent ce spune. Politica noastră generală pentru Europa ar trebui să aibă ca prioritate… Ce aveți, mă? Ce scrie acolo? Să pună capăt percepției și să prevină realitatea că NATO este o alianță în continuă expansiune. Poftim? Păi nu voiam să băgăm Ucraina în NATO? Păi să intre, dar vezi ce spune ăl bătrân. Zice că s-a închis cu extinderea NATO. S-a închis cu Europa, că păreți ușor altceva. În câteva decenii, nu știu cu cine mai stau de vorbă la Paris. Și în plus, dragii mei, scumpii mei, iubiții mei, da, atâta vreme cât aveți politici anti-americane...

