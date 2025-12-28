Valentin Stan: Trump anunță că în câțiva ani anumite state europene ar putea să aibă cetățeni majoritari non-europeni

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre avertismentul lui Trump în legătură cu migranții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Tu știi ce a descoperit micuțul Trump? Deci spune el acolo că te apără, fii atent ce zice în Strategia Națională de Securitate. Vreți să luați imigranți aiurea? Eu îi dau afară din America, voi luați din ei. Voi vreți să transformați Europa. Micuților, aveți grijă!

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre avertismentul lui Trump în legătură cu migranții. Acesta a început prin a spune că Trump a descoperit ceva interesant în Strategia de Apărare. Președintele american ar fi menționat că în câteva decenii, statele europene vor avea populație majoritar non-europeană.