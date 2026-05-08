Ionuț Cristache: „Mă întreb unde e acum pericolul rusesc. Era o vreme când numai despre asta se vorbea”

În timpul discuției, Victor Ponta a ironizat planurile privind achiziția de transportoare blindate pentru Armata Română.

Victor Ponta: „O să avem 3.200 de transportoare blindate. Ce facem cu ele? Vreau să te întreb. Atacăm Stalingradul? Mergem la Stalingrad cu 3.200 de transportoare? Că n-avem 3.200 de șoferi. Nu știu cine le conduce, dar o să avem 3.200 de transportoare” , spune Ponta

Mesaj ironic și atac la clasa politică

În cadrul dialogului, Cristache a făcut și referiri la politicieni și la persoane din administrație. Acesta a ironizat inclusiv ideea că anumite persoane fără experiență militară ar putea ajunge să conducă astfel de transportoare.

Ionuț Cristache: „Luăm și niște prefecți de la USR, foste șoferițe de tir”

În ultimele luni, discuțiile despre înarmare și războiul de lângă România s-au intensificat. Declarațiile lui Ionuț Cristache, făcute în emisiunea lui Marius Tucă, vin într-un moment în care securitatea României și siguranța Europei sunt teme tot mai dezbătute.