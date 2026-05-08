Ionuț Cristache: „Mă întreb unde e acum pericolul rusesc. Era o vreme când numai despre asta se vorbea”

Ionuț Cristache a discutat la emisiunea „Marius Tucă Show” despre investițiile militare ale României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, Ionuț Cristache a criticat discursul despre război și investițiile militare ale României, susținând că mesajul „vin rușii” este folosit pentru a crea teamă și a justifica cheltuieli de apărare.
„Era o vreme când veneau rușii, năvăleau, iar noi trebuia să strângem rândurile. Mâine pot să ne bage din nou povestea aia cu «vin rușii» ca argument și să ne ducem cu toții după fentă” , spune Ionuț Cristache
Critici legate de transportoarele blindate
În timpul discuției, Victor Ponta a ironizat planurile privind achiziția de transportoare blindate pentru Armata Română.
Victor Ponta: „O să avem 3.200 de transportoare blindate. Ce facem cu ele? Vreau să te întreb. Atacăm Stalingradul? Mergem la Stalingrad cu 3.200 de transportoare? Că n-avem 3.200 de șoferi. Nu știu cine le conduce, dar o să avem 3.200 de transportoare” , spune Ponta
Mesaj ironic și atac la clasa politică
În cadrul dialogului, Cristache a făcut și referiri la politicieni și la persoane din administrație. Acesta a ironizat inclusiv ideea că anumite persoane fără experiență militară ar putea ajunge să conducă astfel de transportoare.
Ionuț Cristache: „Luăm și niște prefecți de la USR, foste șoferițe de tir”
În ultimele luni, discuțiile despre înarmare și războiul de lângă România s-au intensificat. Declarațiile lui Ionuț Cristache, făcute în emisiunea lui Marius Tucă, vin într-un moment în care securitatea României și siguranța Europei sunt teme tot mai dezbătute.