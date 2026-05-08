Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA în scandalul de dopaj. Prima reacție a gimnastei

Gimnasta română Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de International Testing Agency (ITA), după ce ar fi încălcat de trei ori într-un interval de 12 luni regulile privind raportarea localizării pentru controalele antidoping. Sportiva a reacționat public și a transmis că situația nu are legătură cu folosirea unor substanțe interzise.

ITA a anunțat suspendarea provizorie

Potrivit comunicatului transmis de ITA, procedura a fost declanșată după trei încălcări legate de localizare, înregistrate într-un an. Ana Maria Bărbosu nu ar fi fost găsită de agenții antidoping la adresele și în intervalele declarate anterior, o dată în România și de două ori în Statele Unite. Instituția a precizat că sportiva a fost acuzată oficial de încălcarea regulamentului antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, conform articolului referitor la obligațiile de raportare și disponibilitate pentru testările inopinate.

De asemenea, ITA a anunțat că gimnastei i-a fost aplicată o suspendare provizorie, iar cazul urmează să ajungă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde sportiva va putea prezenta explicații și dovezi privind cele trei situații semnalate.

Ce presupun regulile privind localizarea sportivilor

Sportivii incluși în programul Registered Testing Pool sunt obligați să transmită zilnic informații despre locul în care se află și să indice un interval de 60 de minute în care pot fi testați antidoping fără notificare prealabilă. Nerespectarea acestor obligații de trei ori într-o perioadă de 12 luni poate duce automat la deschiderea unei proceduri disciplinare pentru încălcarea regulamentului antidoping.

Prima reacție a Anei Maria Bărbosu

După anunțul făcut de ITA, Ana Maria Bărbosu a transmis un mesaj pe Instagram, în care a explicat că perioada petrecută în SUA și începutul facultății au reprezentat o schimbare majoră pentru ea. Gimnasta a subliniat că situația în care se află nu are legătură cu utilizarea unor substanțe interzise și a precizat că a beneficiat de sprijin și îndrumare pe parcursul procesului.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a scris sportiva.

