Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu

Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu

Descoperă codul secret al cuvintelor! Teodora Mețiu dezvăluie la „Altceva cu Adrian Artene” puterea ascunsă a vocii și ”rețeta magică” dintr-un cuplu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Expertul în comunicare Teodora Mețiu descifrează codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” este invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu promite să fie o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

Există un limbaj secret pe care încercăm adesea să-l înțelegem, iar, în acest episod ”Altceva”, realizatorul podcastului își propune să exploreze alături de invitata sa puterea din spatele fiecărei silabe rostite. Teodora Mețiu va ghida dialogul către revelarea energiei pe care o poartă cuvintele și va explica pe larg de ce o discuție aparent calmă poate exploda din senin, generând tensiuni de necontrolat. Totodată, publicul va descoperi mecanismele psihologice din spatele conflictelor, dar și adevărul surprinzător că ”acolo unde există certuri, există, în realitate, și foarte multă iubire”.

„Cuvintele nu sunt simple instrumente de comunicare, ci poartă o energie uriașă, capabilă să clădească sau să dărâme destine în doar câteva secunde. În dialogul cu Teodora Mețiu, am căutat tocmai acele chei secrete prin care putem dobândi controlul asupra propriei voci pentru a ne transforma profund viața, relațiile și modul în care ne raportăm la cei din jur”, subliniază jurnalistul Adrian Artene.

Pe parcursul interviului, vor fi schițate exerciții practice pentru îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți și gestionarea crizelor emoționale. Printre acestea se numără „Regula celor 5 de ce”, un algoritm esențial pentru gestionarea corectă a unui conflict, precum și pașii concreți necesari pentru salvarea unei relații de iubire aflate în impas. Discuția va aduce în prim-plan și trucuri subtile pentru a comunica armonios în familie, dar și nevoile fundamentale de care fiecare dintre noi trebuie să țină cont în absolut orice interacțiune verbală.

O atenție deosebită va fi acordată impactului pe care anumite expresii îl au asupra psihicului nostru. Teodora Mețiu propune o listă a cuvintelor extrem de toxice, mărturisind că personal le-ar interzice definitiv din dicționar din cauza efectului lor distructiv. Pentru a le neutraliza însă influența și pentru a-i îmblânzi pe cei din fața noastră, invitata oferă publicului și o veritabilă rețetă magică a reconcilierii, bazată pe o asumare simplă, dar de o forță incredibilă: „Iartă-mă! Ai dreptate!”.

Teodora Mețiu este trainer reputat în comunicare, strateg în relații publice, specialist în managementul de criză media și expert în vorbire publică. Este fondatoarea Laboratorului de Dicție din România și a celebrei metode de Public speaking în 5 stări de antrenament. Totodată, este autoarea cărții „Găsește curajul de a vorbi. Fă-te auzit!”, considerată un ghid esențial pentru oricine dorește să acceseze cu adevărat puterea cuvintelor și să își maximizeze potențialul personal și profesional. Ea afirmă cu tărie că în spatele vocii se ascunde o putere uluitoare, pe care sâmbătă seară o vom căuta împreună pentru a ne transforma.

Nu ratați o ediție memorabilă! Sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 19:00, fiți alături de Adrian Artene și Teodora Mețiu pe canalul de YouTube al podcastului „Altceva” pentru a descoperi cum să dobândiți puterea propriei voci și să vă schimbați radical modul de comunicare.

Recomandarea video

Citește și

PODCAST ALTCEVA Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, rememorează cele mai de preț amintiri cu el: „Mă bucur că am reușit să am aceste momente alături de el”
12:10, 05 May 2026
Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, rememorează cele mai de preț amintiri cu el: „Mă bucur că am reușit să am aceste momente alături de el”
PODCAST ALTCEVA Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, prima apariție la un format de podcast: „ Sunt ultima persoană care a stat de vorbă cu el”
11:30, 05 May 2026
Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, prima apariție la un format de podcast: „ Sunt ultima persoană care a stat de vorbă cu el”
PODCAST ALTCEVA Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”
19:00, 03 May 2026
Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”
PODCAST ALTCEVA Alina Feder recomandă. Exerciții de vindecare
20:08, 26 Apr 2026
Alina Feder recomandă. Exerciții de vindecare
PODCAST ALTCEVA Alina Feder: „Nu există ca Dumnezeu să nu poată!”
18:46, 26 Apr 2026
Alina Feder: „Nu există ca Dumnezeu să nu poată!”
PODCAST ALTCEVA Alina Feder. Cum intrăm în starea Tetha și ce putere are rugăciunea ”Tatăl nostru”
17:38, 26 Apr 2026
Alina Feder. Cum intrăm în starea Tetha și ce putere are rugăciunea ”Tatăl nostru”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”

Cele mai noi

Trimite acest link pe