Odată cu succesul moțiunii de cenzură din 5 mai, tot mai multe voci din spațiul public susțin că se impun alegeri anticipate. Jurnaliștii Robert Turcescu și Ionuț Cristache au dezbătut, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, cât de oportune ar fi acestea și ce rol ar avea în echilibrarea vieții politice. În acest context, s-a pus în discuție mesajul premierului recent demis de a reconcilia poporul.

Ionuț Cristache: El cu ideologia lui. Nu, frate, eu nu mai vreau. Băi, e irespirabil.

Robert Turcescu: Dar știi când? Adu-ți aminte ce au făcut PNL și PSD. I-au mutat, au comasat. Nu mai merge. După alegeri anticipate.

Cristache: A, da.

Bolojan validează metafora lui Liiceanu

Turcescu: Deci facem alegeri anticipate și ălea sunt cele care separă apele. Nu că ne zice Bolojan din gură și din pix că a separat el apele ca Moise, validând în felul acesta sau exemplificând în felul acesta metafora lansată de domnul Liiceanu că a separat apele. Nu, tati. Hai la popor înapoi. Și dacă poporul scoate pe primul loc AUR, hai să respectăm Constituția. Domnul Nicușor Dan să dea mandat celor de la AUR să facă guvern. Nu pot să facă? Următorul clasat. Cine e următorul clasat? PSD-ul. Ia vedeți. Nu? PNL-ul. Nu se poate face guvern? O luăm din nou. Alte alegeri, cum au făcut bulgarii. Deci nu vii tu și îmi spui mie mesaj acum că gata, ți-ai regăsit demnitatea și că dintr-o dată vrei să faci ce? Ia uite, am separat apele.

Cristache: Băi, ce-i cu ăștia, mă? Au spus că e Moise. Plin de blasfemii.

Turcescu: E Moise, mă. Am separat apele, s-au limpezit. A dat cu toiagul lui de la Oradea în pământul patriei și PNL–ul s-a dat pe tuturor peste cap și s-a curățat de pesediști.

Există o Românie profundă care vrea schimbarea, a mai declarat cunoscutul jurnalist în studioul Gândul.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Care vor fi argumentele pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Turcescu: Nicule, ce faci? Tu n-ai făcut asta