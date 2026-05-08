Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Turcescu: Bolojan ne zice că a separat el apele ca Moise/Nu, anticipatele sunt cele care vor separa apele

Turcescu: Bolojan ne zice că a separat el apele ca Moise/Nu, anticipatele sunt cele care vor separa apele

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Odată cu succesul moțiunii de cenzură din 5 mai, tot mai multe voci din spațiul public susțin că se impun alegeri anticipate. Jurnaliștii Robert Turcescu și Ionuț Cristache au dezbătut, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, cât de oportune ar fi acestea și ce rol ar avea în echilibrarea vieții politice. În acest context, s-a pus în discuție mesajul premierului recent demis de a reconcilia poporul.

Ionuț Cristache: El cu ideologia lui. Nu, frate, eu nu mai vreau. Băi, e irespirabil.

Robert Turcescu: Dar știi când? Adu-ți aminte ce au făcut PNL și PSD. I-au mutat, au comasat. Nu mai merge. După alegeri anticipate. 

Cristache: A, da.

Bolojan validează metafora lui Liiceanu

Turcescu: Deci facem alegeri anticipate și ălea sunt cele care separă apele. Nu că ne zice Bolojan din gură și din pix că a separat el apele ca Moise, validând în felul acesta sau exemplificând în felul acesta metafora lansată de domnul Liiceanu că a separat apele. Nu, tati. Hai la popor înapoi. Și dacă poporul scoate pe primul loc AUR, hai să respectăm Constituția. Domnul Nicușor Dan să dea mandat celor de la AUR să facă guvern. Nu pot să facă? Următorul clasat. Cine e următorul clasat? PSD-ul. Ia vedeți. Nu? PNL-ul. Nu se poate face guvern? O luăm din nou. Alte alegeri, cum au făcut bulgarii. Deci nu vii tu și îmi spui mie mesaj acum că gata, ți-ai regăsit demnitatea și că dintr-o dată vrei să faci ce? Ia uite, am separat apele.

Cristache: Băi, ce-i cu ăștia, mă? Au spus că e Moise. Plin de blasfemii.

Turcescu: E Moise, mă. Am separat apele, s-au limpezit. A dat cu toiagul lui de la Oradea în pământul patriei și PNLul s-a dat pe tuturor peste cap și s-a curățat de pesediști.

Există o Românie profundă care vrea schimbarea, a mai declarat cunoscutul jurnalist în studioul Gândul.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Care vor fi argumentele pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Turcescu: Nicule, ce faci? Tu n-ai făcut asta

Recomandarea video

Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe