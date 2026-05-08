Ion Cristoiu: „Cel mai enigmatic eveniment din politică a fost votul din interiorul PNL prin care toți s-au adunat în jurul lui Bolojan”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum cel mai enigmatic eveniment a fost votul din interiorul PNL.

Ion Cristoiu: „Deci el teoretic a venit marți seara și a zis: Eu sunt Moise și vă trec prin deșertul opoziției doi ani și jumătate. Acum este foarte greu să răstorni, numai dacă convoci un consiliu. Vezi, legea ne arată că el nu are nicio putere.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum cel mai enigmatic eveniment a fost votul din interiorul PNL. Acesta face referire la ședința de marți seara, unde PNL a avut 50 de voturi pentru intrarea în opoziție. Jurnalistul afirmă că bătălia în interiorul unui partid constă în cine rămâne la conducere. Scriitorul spune că Bolojan trebuie fie să treacă în opoziție, fie să revină ca premier pentru a rămâne șeful partidului.