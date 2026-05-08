Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Cel mai enigmatic eveniment din politică a fost votul din interiorul PNL prin care toți s-au adunat în jurul lui Bolojan”

Ion Cristoiu: „Cel mai enigmatic eveniment din politică a fost votul din interiorul PNL prin care toți s-au adunat în jurul lui Bolojan”

Ion Cristoiu: „Cel mai enigmatic eveniment din politică a fost votul din interiorul PNL prin care toți s-au adunat în jurul lui Bolojan”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum cel mai enigmatic eveniment a fost votul din interiorul PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci el teoretic a venit marți seara și a zis: Eu sunt Moise și vă trec prin deșertul opoziției doi ani și jumătate. Acum este foarte greu să răstorni, numai dacă convoci un consiliu. Vezi, legea ne arată că el nu are nicio putere.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum cel mai enigmatic eveniment a fost votul din interiorul PNL. Acesta face referire la ședința de marți seara, unde PNL a avut 50 de voturi pentru intrarea în opoziție. Jurnalistul afirmă că bătălia în interiorul unui partid constă în cine rămâne la conducere. Scriitorul spune că Bolojan trebuie fie să treacă în opoziție, fie să revină ca premier pentru a rămâne șeful partidului.

„Bolojan e președintele PNL, da? A pus mâna pe toată comunicarea și pe sediu. El este, da? În orice moment, bătălia, dacă vrei, în interiorul unui partid este cine rămâne cu sigla. Rămâne el dacă pleacă, ăia da? Trebuie să-l schimbi, nu poți să-l schimbi decât printr-un congres. Interesul lui este următorul. Ca să rămână președintele PNL, el are două posibilități. Trece în opoziție. Ca lider al opoziției rămâne președintele PNL sau se întoarce premier. Pentru că ideea că face un guvern PNL-USR cu un alt premier, altul decât el decât îl termină. Uite de aici vine povestea. Problema la PNL nu este că el vrea. Problema este cine pleacă și cine rămâne cu sediul și cu sigla. Deci ori îl dau afară, și el pleacă. De fapt, evenimentul cel mai enigmatic din seara aceea e votul ăla. Nu pot să mi-l explic. Cei 50 nu erau măicuțe, erau oameni cu interese. Deci el teoretic a venit marți seara și a zis: Eu sunt Moise și vă trec prin deșertul opoziției doi ani și jumătate. Acum este foarte greu să răstorni, numai dacă convoci un consiliu. Vezi, legea ne arată că el nu are nicio putere.”, a declarat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
10:00
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
ACTUALITATE Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
09:30
Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
08:30
Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
08:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
07:30
Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe