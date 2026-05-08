Ion Cristoiu: „Cel mai enigmatic eveniment din politică a fost votul din interiorul PNL prin care toți s-au adunat în jurul lui Bolojan”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum cel mai enigmatic eveniment a fost votul din interiorul PNL. Acesta face referire la ședința de marți seara, unde PNL a avut 50 de voturi pentru intrarea în opoziție. Jurnalistul afirmă că bătălia în interiorul unui partid constă în cine rămâne la conducere. Scriitorul spune că Bolojan trebuie fie să treacă în opoziție, fie să revină ca premier pentru a rămâne șeful partidului.
„Bolojan e președintele PNL, da? A pus mâna pe toată comunicarea și pe sediu. El este, da? În orice moment, bătălia, dacă vrei, în interiorul unui partid este cine rămâne cu sigla. Rămâne el dacă pleacă, ăia da? Trebuie să-l schimbi, nu poți să-l schimbi decât printr-un congres. Interesul lui este următorul. Ca să rămână președintele PNL, el are două posibilități. Trece în opoziție. Ca lider al opoziției rămâne președintele PNL sau se întoarce premier. Pentru că ideea că face un guvern PNL-USR cu un alt premier, altul decât el decât îl termină. Uite de aici vine povestea. Problema la PNL nu este că el vrea. Problema este cine pleacă și cine rămâne cu sediul și cu sigla. Deci ori îl dau afară, și el pleacă. De fapt, evenimentul cel mai enigmatic din seara aceea e votul ăla. Nu pot să mi-l explic. Cei 50 nu erau măicuțe, erau oameni cu interese. Deci el teoretic a venit marți seara și a zis: Eu sunt Moise și vă trec prin deșertul opoziției doi ani și jumătate. Acum este foarte greu să răstorni, numai dacă convoci un consiliu. Vezi, legea ne arată că el nu are nicio putere.”, a declarat jurnalistul.