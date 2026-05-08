Ion Cristoiu: O victorie strategică a lui Ilie Bolojan în Războiul cu Nicușor Dan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre „o victorie strategică a lui Ilie Bolojan în Războiul cu Nicușor Dan”.

„Evenimentul politic nr. 1 din aceste zile îl reprezintă indiscutabil acordul nescris dintre PNL, Bolojan și USR, Fritz, de colaborare până când, vorba aia, moartea ne va despărțit, atât în Parlament, cât și la consultările de la Cotroceni. Cele 2 părți au făcut și un calcul și au descoperit că, împreună, au mai multe voturi decât PSD. Așadar, la Cotroceni, chiar dacă nu se duc împreună, se duc cu angajamentul sau cu propunerea unui premier din partea amânduror forțe și, după părerea mea, 99%, dacă nu 100%, această propunere va fi a premierului căzut, Ilie Bolojan.

Fără această propunere nu văd de ce s-ar fi realizat blocul. Pentru că Ilie Bolojan, ca să rămână președintele PNL, are 2 posibilități. Trece cu PNL în opoziție, dar nu prea sunt de acord colegii săi de partid sau rămâne la putere partidul, dar nu poate să rămână la putere cu un alt premier din PNL decât Ilie Bolojan. Pentru că oricare din PNL care va fi, într-o lună, două, îl dă afară. Este un eveniment politic major, aș spune, în condițiile din România de azi. Nu mai e niciun secret că criza politică a fost declanșată nu de bătălia dintre PSD și PNL, ci dintre Nicușor Dan, grupul lui, și forța internațională care îl sprijină pe Nicușor Dan, și Ilie Bolojan, grupul, partea de sistem. Dar mai ales forța internațională în care eu ghicesc, în primul rând, în Germania. Aș spune că în al doilea rând în Franța. Aș spune Germania și Franța. În cazul lui Nicușor Dan, e greu de presupus că e America. Sau chiar dacă e America, vorba cuiva, America e departe. Nu încape îndoială că toată operațiunea declanșată de PSD a fost la incitarea sau la sugestia, ordinul lui Nicușor Dan, care i-a promis lui Sorin Grindeanu că, după ce se declanșează operațiunea, Ilie Bolojan demisionează. N-a demisionat. După cădere, Ilie Bolojan este pus în minoritate în PNL. Nimic din acestea nu s-a întâmplat. Deci putem spune că am avut de-a face cu eșecul pe bandă rulantă al lui Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

„Decizia de ieri este, aș spune, o victorie strategică a grupării Bolojan”

„E în războiul pe viață și pe moarte între cele 2 palate. Decizia de ieri este, aș spune, o victorie strategică a grupării Bolojan. În primul rând, că decizia a fost anunțată după ce Bolojan a fost la Cotroceni. Nu întâmplător. Aceste așa-zise consultări cu partidele pro-occidentale.. el le-a chemat acolo și încearcă să-i unească. Ilie Bolojan a ieșit a anunțat această decizie. De ce ea este o victorie uriașă în bătălia cu Nicușor Dan. Tot codoșlâcul pe care îl face Nicușor Dan, anticonstituțional, cu aceste consultări, are ca bază refacerea coaliției pro-occidentale.

Aseară, PNL-Bolojan și USR-Fritz, au dat o lovitură mortală acestei așa-zisei coaliții pro-occidentale și au anunțat alte criterii de coalizare, printre care și criteriul reformist. Din acest punct de vedere, avem de-a face cu un eșec pentru totdeauna al formării coaliției pro-occidentale”, a conchis publicistul.

