„Zeul Haosului”, un asteroid de 40 de milioane de tone de piatră, va trece pe lângă Pământ la 13 aprilie 2029

NASA anunță că, peste 3 ani, „Zeul Haosului”, un asteroid de 40 de milioane de tone de piatră, va trece pe lângă Pământ. Evenimentul este așteptat să se întâmple la data de 13 aprilie 2029.

Asteroidul Apophis, numit așa după „Zeul Haosului” de la egipteni, va trece la aproximativ 32.000 de kilometri pe lângă Pământ.

Niciun risc pentru omenire

NASA a dat asigurări că blocul de piatră de 40 de milioane de tone nu va reprezenta o amenințare pentru planeta noastră. Oamenii de știință susțin că este vorba despre un asteroid uriaș, de mărimea a trei terenuri de fotbal și comparabil ca înălțime cu Turnul Eiffel.

Evenimentul va permite pasionaților să observe mai bine și să studieze colosala rocă spațială de la mică distanță.

După ani de monitorizare continuă, oamenii de știință sunt convinși că asteroidul nu reprezintă o amenințare pentru Pământ. Cel puțin, nu în următorii 100 de ani. În plus, nu există niciun pericol pentru Pământ. Dar, evenimentul este o oportunitate uimitoare și fără precedent de a afla mult mai multe despre Apophis și asteroizi similari din apropierea Pământului, a adăugat NASA.

Potrivit agenției spațiale americană, Apophis va trece la aproximativ 32.000 de kilometri de Pământ. Astfel, uriașul bloc de piată va fi mai aproape de planeta noastră decât mulți sateliți aflați pe orbită. Cei mai înalți sateliți orbitează la o altitudine de aproximativ 35.000 de kilometri față de Ecuator.

Spectacol ceresc pentru 2 miliarde de oameni

NASA informează că persoanele care locuiesc în emisfera estică vor putea vedea asteroidul cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteorologice. Astfel, două miliarde de oameni, în cea mai mare parte din Europa, Africa și regiuni din Asia, vor putea vedea trecerea lui „Apophis”, care se va produce la o viteză uluitoare: 12 kilometri pe secundă.

Evenimentul nu are precedent în istoria umanității. Un asteroid de asemenea dimensiuni „vizitează” Pământul o dată la 5.000 – 10.000 de ani. Practic, vorbim de un spectacol care se repetă doar o singură dată într-o eră geologică.

