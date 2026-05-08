Victor Ponta: „Nu a vorbit nimeni de Nicușor atât de critic cum au făcut-o susținătorii lui Bolojan”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum susținătorii lui Bolojan l-au criticat foarte aspru pe Nicușor Dan. Acesta a început prin a spune că dacă Șoșoacă nu vota moțiunea de cenzură, aceasta devenea un politician responsabil și pro-european. Politicianul susține că o majoritate a ajuns să fie „ciomăgită” de o minoritate. Acesta susține că Liiceanu și Cristian Tudor Popescu au măturat pe jos cu Nicușor Dan.
„Dacă Șoșoacă nu vota moțiunea de cenzură, aceasta era un om responsabil și pro-european. Este o propagandă la care noi, o majoritate bleagă, ne-am obișnuit să acceptăm să ne ciomăgească. Minoritatea sunt focile și sunt vesele. Eu ți-am dat o informație certă, nu e generalitate. Majoritatea va fi formată din partidele responsabile pro-europene. Pe bune? Singur om corect din USR-ul ăla, din toată haita aia de ciudați, e omul ăla care a zis bă, noi nu plecăm nici dacă ne opăriți cu apă fiartă. Nu înțelegeți? Noi avem de vândut companii de stat, avem lucruri serioase de făcut… Cred că după ce l-au ciomăgit și pe Nicușor Dan, că tu ai văzut cu ce i-au dat… Nu ați zis voi doi vreodată de Nicușor Dan ce au zis CTP-iștii (n.r. susținătorii lui Cristian Tudor Popescu) și liicenii (n.r. susținătorii lui Gabriel Liiceanu) și herringii… Voi nu l-ați criticat niciodată pe Nicușor Dan în asemenea fel. Ce au șters ăștia cu el pe jos… Și cred că a luat la cunoștință. Că dacă n-a luat, o să-l mai ciomăgească săptămâna asta și gata.”, a explicat politicianul.