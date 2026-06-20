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Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”

Alexandra Anton Marinescu
Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a comentat dezbaterea privind salarizarea din sectorul public și proiectul noii legi a salarizării. Acesta a susținut că discuțiile sunt adesea bazate pe comparații incorecte și a avertizat împotriva adoptării în grabă a unei legi doar pentru a respecta jaloanele din PNRR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Comparațiile privind salariile sunt făcute fără a cunoaște modul de funcționare al sistemului

Rafila afirmă că o parte dintre criticile privind salarizarea din sănătate pornesc de la o înțelegere incompletă a sistemului.

„Este făcută de persoane care nu cunosc modul de funcționare a sistemului. Nu e rea-credință, dar e clar neștiință.”, spune acesta.

Referindu-se la comparațiile dintre salarii, invitatul consideră că acestea trebuie raportate și la nivelul studiilor și al calificării profesionale.

„Un asistent medical are studii postliceale, mai face încă trei ani, cel puțin, și nu poate să aibă un salariu mai mic decât cineva care are doar liceul.”, afirmă Rafila.

Alexandru Rafila: „Cea mai mare greșeală este să invocăm PNRR-ul ”

Fostul ministru al Sănătății susține că elaborarea noii legi a salarizării trebuie făcută după o analiză atentă. Nu doar respectarea termenelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt importante.

„Cea mai mare greșeală este să invocăm PNRR-ul și să facem o lege pe repede înainte care să afecteze societatea.”, afirmă Rafila.

În opinia sa, PNRR este folosit prea des ca argument principal în această dezbatere.

„Folosim ca laitmotiv PNRR-ul.”, concluzionează Alexandru Rafila.

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