15 aug. 2025, 15:02, Marius Tucă Show
Marius Tucă Show – Ediție Specială - începe sâmbătă, 16 august, de la ora 18.00, live pe Gândul

Întâlnirea care resetează lumea poate fi urmărită doar pe Gândul vineri, 15 august, de la ora 22.00, iar sâmbătă analizăm cele mai importante declarații ale celor doi lideri, Trump și Putin, dar și reacțiile europene care vor redefini geo-politica mondială a următorilor ani.

În această seară se rescrie istoria contemporană în cel mai îndepărtat colț de pe pământ. Ce vor negocia cei doi lideri, care vor fi interesele pentru care se vor lupta, cum se redesenează granițele virtuale ale influenței americane și rusești în Europa, care va fi soarta războiului din Ucraina și ce însemnătate va mai avea bătrânul continent? Toate răspusurile le veți primi doar la Marius Tucă Show.

