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Nicușor Dan, condiții neconstituționale. Ion Cristoiu: „A pus partidele să facă alianță pro-occidentală și să vină cu majoritatea parlamentară”

Nicușor Dan, condiții neconstituționale. Ion Cristoiu: „A pus partidele să facă alianță pro-occidentală și să vină cu majoritatea parlamentară”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Nicușor Dan a impus o condiție anticonstituțională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „El nu are dreptul să pună condiții. A spus: Voi desemna premier doar cel care este pro-occidental. Deci, din start, s-a eliminat orice alianță a oricăruia din partidele acestea cu AUR. El a spus fără AUR și mult mai grav, a spus numai dacă partidul respectiv are majoritate absolută, scrisă. Desemnarea ne-a arătat că nu a ținut cont, dar el a impus o condiție anticonstituțională.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Nicușor Dan a impus o condiție anticonstituțională. Acesta subliniază că președintele a impus partidelor sarcini de neîndeplinit. Nicușor Dan a pus condiția ca partidele să aibă o majoritate absolută scrisă. De asemenea, a cerut ca majoritatea să nu includă partidul AUR. Jurnalistul afirmă că Nicușor Dan nu are dreptul să impună aceste condiții. Scriitorul susține că problema nu este desemnarea în sine, ci condiția impusă înaintea consultărilor. El menționează că în Constituția României nu este precizat că președintele nu poate impune aceste condiții. Cristoiu spune că nimeni nu s-ar fi gândit că Nicușor Dan ar fi putut interpreta acest lucru.

„A impus înaintea consultărilor și imediat după moțiunea de cenzură o condiție anticonstituțională. El nu are dreptul să pună condiții. A spus: Voi desemna premier doar cel care este pro-occidental. Deci, din start, s-a eliminat orice alianță a oricăruia din partidele acestea cu AUR. Putea să fie și PNL-ul, putea să fie USR-ul. El a spus fără AUR și mult mai grav, a spus numai dacă partidul respectiv are majoritate absolută, scrisă. Atunci a spus el că vrea majoritate, adică niciunul din partidele acestea nu putea să se prezinte la consultări… Nu atât desemnare este gravă. Desemnarea ne-a arătat că nu a ținut cont, dar el a impus o condiție anticonstituțională. Președintele, sigur că constituția nu îl precizează aici. Când a fost făcută Constituția nimeni nu s-a gândit că va fi Nicușor Dan președinte și că el o va interpreta. În materie de desemnare a premierului, președintele nu este președintele Franței, adică să aibă puteri absolute în desemnare.”, a declarat jurnalistul.

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