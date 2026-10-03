Răzvan Dumitrescu susține că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kövesi, ar urma să se întoarcă în România după ce își termină mandatul la EPPO. Jurnalistul este de părere că acesteia i se va pregăti o funcție importantă în statul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Dumitrescu prevede o întoarcere a Codruței Kövesi la vârful statului. Urmând să-și termine mandatul la EPPO, jurnalistul este de părere că fosta șefă DNA se va întoarce într-o funcție de putere în instituțiile din România. Prin acest fapt, spune Dumitrescu, se explică revenirea fenomenului arestărilor mediatizate și dosarelor pe bandă rulantă privind diverși politicieni români.