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Se întoarce Kövesi? Răzvan Dumitrescu: „I se pregătește o funcție în statul român”

Malina Maria Fulga
Se întoarce Kövesi? Răzvan Dumitrescu: „I se pregătește o funcție în statul român”
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Răzvan Dumitrescu susține că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kövesi, ar urma să se întoarcă în România după ce își termină mandatul la EPPO. Jurnalistul este de părere că acesteia i se va pregăti o funcție importantă în statul român.   Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Răzvan Dumitrescu prevede o întoarcere a Codruței Kövesi la vârful statului. Urmând să-și termine mandatul la EPPO, jurnalistul este de părere că fosta șefă DNA se va întoarce într-o funcție de putere în instituțiile din România. Prin acest fapt, spune Dumitrescu, se explică revenirea fenomenului arestărilor mediatizate și dosarelor pe bandă rulantă privind diverși politicieni români.

Eu chiar mă întreb dacă nu cumva, după ce-și încheie mandatul doamna Kövesi la EPPO, nu cumva va avea o funcție în România sau nu cumva i se va oferi. Eu nu văd o persoană ca doamna Kövesi resemnându-se după funcția pe care a avut-o. Eu nu exclud o variantă ca dânsa, la un moment dat, să fie invitată să ocupe o funcție în România de un anumit tip. Nu pot să-mi dau eu acum seama. Dar nu exclud deloc lucrul ăsta. Tot ce e posibil. Și atunci poate că avem cumva și o explicație indirectă a fenomenului care revine.

Răzvan Dumitrescu: „Președintele nu-l poate nominaliza pe Grindeanu pentru funcția de premier”

Dumitrescu și-a exprimat opinia și cu privire la noua numire a președintelui pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan. El spune că numirea președintelui Dan vine ca urmare a presiunilor electoratului său. Nu ne putem aștepta nici la o numire a lui Sorin Grindeanu luni. Acest gen de propunere nu ar corespunde așteptărilor electoratului președintelui Dan și ar aduce un nou val de nemulțumiri la adresa acestuia, concluzionează realizatorul TV.

Eu am aici o altă teorie cu Siegfried Mureșan. Domnul președinte era tăvălit de aripa hashtag foarte rău în ultima vreme. Și cred că prin această propunere a mai redus din asperități cu tabăra hashtag. Indiferent de ce s-ar întâmpla, pică sau nu pică, domnul președinte zice: „Eu mi-am făcut treaba”. Dar dacă pică, întrebarea e alta: Poate domnul președinte să-l nominalizeze pe Grindeanu? Nu, pentru că de-abia își reglase asperitățile cu tabăra hashtag. Și cum să-l nominalizeze pe cel din cauza căruia pică Mureșan? Își creează domnului președinte și pasul următor, și anume de a nu-l nominaliza pe Sorin Grindeanu. Deci, din punctul ăsta de vedere, zic, Mureșan are un rol benefic pentru o parte din electoratul hashtag, de la care domnul președinte ar fi dorit să obțină o temperare a criticilor. Pe de altă parte, el iese din punctul ăsta de vedere bine în fața acelei bule hashtag, indiferent că trece sau nu.

Astfel, potrivit analizei jurnalistului, nu se prevede o schimbare de direcție în privința numirii unei noi propuneri de premier. În cazul justiției, ne putem aștepta la o reconfigurare de putere la vârful instituțiilor.

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