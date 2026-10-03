Copilotul Flydubai și-a atacat comandantul cu toporul de urgență. Autoritățile anchetează un posibil atac terorist

Un copilot Flydubai și-ar fi atacat comandantul cu un topor în timpul unui zbor de la Dubai spre Tel Aviv și ar fi încercat să producă prăbușirea avionului. Aeronava, cu 182 de persoane la bord, a pierdut mii de metri altitudine, însă pasagerii și membrii echipajului au reușit să-l imobilizeze pe atacator și au prevenit dezastrul. Avionul a fost redirecționat și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite anchetează cazul ca posibil atac terorist, conform SkyNews.

Copilotul a atacat pilotul și a încercat să preia controlul avionului

Copilotul a fost identificat drept Hamam al-Hammami, cetățean al Omanului. Potrivit procurorului general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif al Shamsi, acesta l-a atacat pe comandant în cabina de pilotaj cu toporul de urgență aflat la bord și a încercat să preia controlul aeronavei.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că tratează incidentul drept un atac terorist. Anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat pe copilot să recurgă la violență și dacă acesta avea legături cu alte persoane sau grupări. Sunt analizate atât probe fizice, cât și date digitale.

„Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili circumstanțele incidentului, motivele și orice conexiuni, precum și pentru a examina probele fizice și digitale”, a declarat procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif al Shamsi.

Avionul se îndrepta brusc spre sol

Incidentul s-a produs în timpul zborului Flydubai de la Dubai spre Tel Aviv. Avionul a început să piardă din altitudine după atacul din cabina de pilotaj. Pilotul indian Smit Machchhar a fost rănit în timpul confruntării, dar a reușit să deschidă ușa cabinei, iar în acel moment au intervenit oamenii.

La bord se aflau și alți piloți care nu erau de serviciu, iar aceștia au ajutat la preluarea controlului asupra aeronavei. Avionul a fost redirecționat către Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.

Pilotul rănit a fost lăudat pentru că a împiedicat o tragedie

Smit Machchhar a fost apreciat pentru modul în care a reacționat în timpul atacului. Deși era rănit, pilotul a încercat să ajungă la ușa cabinei pentru ca pasagerii să poată interveni.

Într-o discuție video de la un spital din Abu Dhabi, pilotul i-a povestit premierului indian Narendra Modi cum a încercat să deschidă ușa cabinei în timp ce era atacat.

„Când am fost la pământ, am simțit că aeronava se prăbușește și am știut că aceasta este ultima șansă de a face ceva. Știam că ușa era acolo”, a spus victima.

Pilotul a explicat și de ce a continuat să lupte, deși era grav rănit:

„Nu pot lăsa oamenii să moară”, a menționat victima.

Copilotul fusese oprit anterior să mai zboare în Oman

Anchetatorii au verificat și trecutul copilotului. Hamam al-Hammami nu mai avea voie să piloteze în Oman, după ce autoritățile au suspectat că adoptase opinii extremiste.

Ulterior, acesta a fost angajat de Flydubai, companie aeriană din Emiratele Arabe Unite. Deocamdată, nu se știe ce verificări au fost făcute înainte de angajarea sa. Potrivit Associated Press, Hamam al-Hammami s-a născut în Emiratele Arabe Unite și are mamă siriană.

Un diplomat din Golf a declarat că ancheta urmărește să stabilească dacă Hamam al-Hammami a acționat ca un „lup singuratic” sau dacă avea legături cu grupări extremiste. Până acum, oficialii nu au prezentat dovezi publice care să demonstreze existența unei astfel de legături.

Benjamin Netanyahu: „Oricine l-a trimis va plăti un preț foarte mare”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că suspectul ar fi fost supus unei „îndoctrinări radicale islamiste” și că este foarte probabil să fi urmărit prăbușirea avionului. De asemenea, a adăugat că oricine l-a trimis să decurcă la acest gest va plăti un preț foarte mare.

„Acum investigăm dacă a fost trimis, iar oricine l-a trimis va plăti un preț foarte mare”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video.

Donald Trump invocă posibile legături cu Iranul

Donald Trump a declarat că primele informații primite de administrația americană sugerează că atacul ar putea avea legătură cu Iranul. Președintele SUA a spus că Statele Unite vor avea o reacție fermă dacă ancheta va confirma implicarea unor agenți iranieni. Deocamdată, anchetatorii nu au prezentat dovezi care să arate că Hamam al-Hammami ar fi avut legături cu Iranul.

Emiratele Arabe Unite conduc ancheta

Ancheta este coordonată de autoritățile din Emiratele Arabe Unite, iar anchetatorii israelieni participă la verificări. Sunt analizate circumstanțele atacului, trecutul copilotului și eventualele sale legături cu persoane sau organizații extremiste.

Compania Flydubai a transmis că incidentul este în continuare investigat și că nu poate oferi alte informații până când ancheta nu va clarifica toate circumstanțele.

Aeroportul din Arabia Saudită au confirmat că ambii piloți au fost răniți

Ambii piloți aflați la bordul zborului FZ1073 al companiei FlyDubai au fost răniți în urma situației de urgență survenite în timpul zborului și au fost transportați la spital, a confirmat operatorul aeroportului saudit unde a aterizat de urgență avionul.

Compania Cluster2 Airports a anunțat că turnul de control al Aeroportului Internațional „Prințul Sultan bin Abdulaziz” din Tabuk a recepționat un apel de urgență de la zborul FZ1073 la ora locală 8:44, echipajul solicitând permisiunea pentru o aterizare imediată. Aeroportul a declarat stare de urgență și a mobilizat echipele de asistență înainte ca avionul să aterizeze în siguranță la ora 9:45.

Avionul a coborât peste 5.000 de metri în mai puțin de două minute

Conform datelor furnizate de sistemul de monitorizare Flightradar24, aeronava — un Boeing 737 Max 8 — a coborât brusc de la 10.360 de metri la aproximativ 5.060 de metri în mai puțin de două minute, depășindu-și viteza maximă de zbor cu aproape 100 de noduri.

Apoi, avionul și-a schimbat cursul, s-a întors în spațiul aerian saudit și a rămas acolo aproximativ o oră, înregistrând fluctuații neregulate de altitudine, ceea ce sugerează că a fost pilotat manual, fără asistența pilotului automat.

Aeronava a dispărut pentru scurt timp de pe sistemele de urmărire, ceea ce a sporit îngrijorarea autorităților. În cele din urmă, a aterizat pe Aeroportul din Tabuk, în nord-estul Arabiei Saudite, în jurul orei 07:00, ora locală.