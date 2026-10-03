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O femeie de 28 de ani a murit de ciumă în Rusia. Aproape 200 de persoane sunt monitorizate

O femeie de 28 de ani a murit de ciumă în Rusia. Aproape 200 de persoane sunt monitorizate
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O femeie de 28 de ani a decedat după ce s-a infestat ciuma în regiunea Irkutsk, din estul Rusiei. Aproximativ 200 de persoane care ar fi putut avea contact cu victima sunt monitorizate de autorități. În urma cazului, autoritățile au impus măsuri de izolare și au suspendat mai multe evenimente publice programate în regiune.

Femeia lucra ca tehnician la laboratorul Institutului de Combatere a Ciumei

Victima era Daria Chipilova, în vârstă de 28 de ani, tehnician de laborator la Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk. Femeia ar fi fost infectată după ce o eprubetă s-ar fi spart în laborator. Autoritățile nu au confirmat însă această variantă, conform Meduza, o publicație rusă independentă.

Femeia a decedat după ce starea ei s-a agravat rapid

Femeia a ajuns marți, 29 septembrie, la un spital din Shelekhov, localitate situată în apropierea orașului Irkutsk. Medicii au constatat că suferea de o formă gravă de pneumonie, iar starea pacientei s-a deteriorat într-un timp scurt. Pentru a-i susține respirația, aceasta a fost conectată la un ventilator. Două zile mai târziu, joi, 01 octombrie, femeia s-a stins din viață.

Presa rusă a scris că femeia ar fi fost diagnosticată cu forma pneumonică a ciumei, o variantă gravă a bolii care afectează plămânii. Infecția se poate răspândi între oameni prin secrețiile respiratorii produse atunci când o persoană bolnavă tușește sau strănută.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că ciuma pneumonică este o afecțiune severă, iar șansele de supraviețuire depind de administrarea rapidă a tratamentului.

Aproape 200 de oameni sunt monitorizați de autorități

Autoritățile din regiunea Irkutsk au luat măsuri pentru a limita riscul de răspândire a infecției după moartea femeii. Spitalul din Shelekhov a fost închis temporar pentru accesul obișnuit, iar o comisie analizează cazul. În jur de 200 de persoane considerate posibile contacte ale pacientei sunt în prezent izolate sau supravegheate medical, relatează presa rusă.

Autoritățile le cer oamenilor să nu intre în panică

Guvernatorul regiunii Irkutsk le-a cerut locuitorilor să își păstreze calmul după apariția cazului de ciumă. El a discutat situația cu Anna Popova, șefa Rospotrebnadzor, instituția rusă care se ocupă de sănătatea publică și de măsurile de protecție împotriva bolilor infecțioase.

Guvernatorul Buriatiei, Alexei Țîdenov, a oferit informații despre cazul raportat în regiunea Irkutsk și a precizat că femeia nu a călătorit în Buriatia. Acesta a menționat că autoritățile nu au identificat niciun focar de ciumă în regiune, nici în localitățile aflate în apropierea frontierei cu Mongolia.

Cazul nu a fost însoțit, la momentul relatărilor, de o confirmare detaliată din partea Ministerului rus al Sănătății. Agenția France-Presse a transmis, de asemenea, că nu a reușit să verifice din surse independente informațiile publicate de presa rusă.

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