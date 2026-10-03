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Pieton lovit mortal în Dolj. Șoferul, un cetățean bulgar, a fugit de la locul accidentului

Pieton lovit mortal în Dolj. Șoferul, un cetățean bulgar, a fugit de la locul accidentului
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Un cetățean bulgar a lovit un pieton în județul Dolj și a fugit de la locul accidentului. Românul accidentat, în vârstă de 69 de ani, a murit pe loc, transmite Mediafax.

Autoritățile din România au colaborat cu polițiștii din Bulgaria și l-au identificat pe bărbat, care s-a prezentat ulterior la sediul poliției din Calafat.

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Un bulgar, în vârstă de 31 de ani, a lovit mortal un pieton vineri, în localitatea doljeană Cetate. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

Victima era din județul Timiș, avea 69 de ani și a fost găsită zăcând pe șosea de trecători, care au alertat autoritățile.

Din nefericire, la sosirea echipajelor de intervenție, medicii i-au constatat decesul.

Cum a fost identificat cetățeanul bulgar

Au început căutările bărbatului care a comis accidentul și, în colaborare cu autoritățile din Bulgaria, au reușit să-l identifice pe șoferul mașinii.

Bărbatul, un cetățean de origine bulgară, s-a prezentat la sediul poliției din Calafat, unde a fost pus sub arest pentru 24 de ore.

Șoferul este acum anchetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și urmează să fie dus la Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunerea de arestare preventivă.

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