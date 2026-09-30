Viorica Dăncilă reacționează în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia. Fostul premier susține că plângerea de înaltă trădare împotriva lui Sorin Grindeanu poate isca un conflict diplomatic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Aceste acuzații nu sunt împotriva unei persoane, ci pot duce la un conflict diplomatic”

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă este uluită de amploarea scandalului din jurul ambasadoarei SUA din Grecia. Aceasta susține că este „de neacceptat” să i se facă unui politician român plângere de înaltă trădare pentru un asemenea eveniment. Politicianul afirmă și că asemena acuzații pot duce la un conflict diplomatic cu SUA, partener strategic care ne asigură securitatea.

„Este uluitor. În primul rând, am înțeles că deja s-a depus o plângere de înaltă trădare, ceea ce mi se pare un lucru de neacceptat. Situația este foarte complicată, pentru că partenerii noștri strategici nu înțeleg această atitudine. Aceste acuzații nu sunt împotriva unei persoane, ci pot duce la un conflict diplomatic și acest lucru este foarte periculos, mai ales cu un partener strategic care-ți asigură securitatea, cum sunt Statele Unite ale Americii.”, afirmă fostul premier.

Un deputat USR a depus plângeri penale pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu

Întregul conflict a pornit de la informații publicate de The Wall Street Journal. Informațiile erau despre o discuție purtată de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la un dineu organizat la Atena. Potrivit relatării, diplomata ar fi sugerat că Statele Unite au contribuit la înlăturarea Guvernului Bolojan. Aceasta ar fi spus că Washingtonul poate face același lucru și în alte state.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus plângeri penale pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. „Și-au trădat țara și neamul tocmai suveraniștii Grindeanu și Simion! N-au vândut-o la americani, ci la MAGA”, spune deputatul USR într-o postare pe Facebook.

„Ludovic Orban a făcut plângere de înaltă trădare împotriva mea pentru parteneriatul strategic cu Israel”

Politicianul amintește un episod similar în care Ludovic Orban a făcut plângere pentru înaltă trădare împotriva sa pentru un parteneriat strategic cu Israelul. Aceasta susține că fuseseră semnate contracte pentru un spital din București care să trateze boli cronice și pentru proiecte de telemedicină, toate în interesul României. Dăncilă ironizează situația și spune că nu așa arată înalta trădare de țară.

„Trebuie să ne uităm cu puțini ani în urmă, când a mai fost această atitudine. A fost depusă din partea domnului Ludovic Orban plângere de înaltă trădare împotriva mea pentru parteneriatul strategic cu Israel. Am semnat pentru un spital în București care să trateze boli cronice și pentru telemedicină și irigații cu picătura, exact cum se practică în Israel. Și când am venit în țară, am avut plângere de înaltă trădare pentru că am semnat niște contracte în favoarea României. Asta înseamnă trădare…”, menționează Dăncilă.

De ce i-a făcut Orban plângere Viorică Dăncilă?

În mai 2018, Ludovic Orban, pe atunci lider al PNL, a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă și a liderului PSD Liviu Dragnea. Sesizarea viza, printre altele, acuzații de înaltă trădare și era legată de memorandumul privind posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea a fost ulterior respinsă către DIICOT, care a anunțat în iunie 2018 începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de înaltă trădare.

„Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Ludovic Orban.

Dăncilă o acuză pe Oana Țoiu de „gesturi neprietenoase”

Fostul premier vorbește despre atitudinea „agresivă” a Oanei Țoiu asupra sa. Aceasta amintește vizita în China la parada militară a președintelui Xi și spune că a fost foarte criticată pentru participare. Dăncilă îi aduce acuze Ministrei de Externe pentru că a interzis Ambasadei României să participe la dineul oficial organizat de președintele Chinei.

„Pe de altă parte, această abordare eu am mai avut-o o dată din partea doamnei Țoiu, atunci când am mers la Beijing, la invitația domnului președinte Xi, pentru parada militară. Am văzut acea abordare agresivă, cu toate că atunci eram în calitate de persoană privată, n-aveam nicio funcție. Trebuia să fie mândrie. La dineul care a fost dat seara de președintele Republicii Populare Chineze nu a fost lăsată să participe Ambasada României. Erau ambasadele tuturor statelor, mai puțin Ambasada României. A fost un gest neprietenos, ca să fiu blândă în exprimare.”, explică politicianul.

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, vizită în China

Viorica Dăncilă a participat, în septembrie 2025, la Beijing, la parada militară organizată cu ocazia aniversării a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost găzduit de președintele chinez Xi Jinping. Prezența fostului premier român la eveniment a generat reacții și critici în spațiul public.

„Politicienii care se simt onorați să se așeze astăzi în fotografie cu Vladimir Putin nu sunt politicieni care reprezintă România, nici obiectivele României în acest moment și nici obiectivele de viitor ale României. Noi ne-am ales foarte clar o altă cale, alături de Uniunea Europeană, alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Dumnealor, în calitate privată, au ales astăzi să nu reprezinte interesele României”, a afirmat Oana Țoiu în legătură cu vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase în China.

La evenimentul din China au participat și liderul rus, Vladimir Putin, dar și președintele Coreei de Nord, Kim Jong Un.