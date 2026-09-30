Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorica Dăncilă, reacție dură în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia: „Plângerea de înaltă trădare pot duce la un conflict diplomatic”

Viorica Dăncilă, reacție dură în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia: „Plângerea de înaltă trădare pot duce la un conflict diplomatic”

Andrei Rosz
Viorica Dăncilă, reacție dură în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia: „O plângere de înaltă trădare pot duce la un conflict diplomatic între România și America”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viorica Dăncilă reacționează în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia. Fostul premier susține că plângerea de înaltă trădare împotriva lui Sorin Grindeanu poate isca un conflict diplomatic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
8 poze

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Aceste acuzații nu sunt împotriva unei persoane, ci pot duce la un conflict diplomatic”

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă este uluită de amploarea scandalului din jurul ambasadoarei SUA din Grecia. Aceasta susține că este „de neacceptat” să i se facă unui politician român plângere de înaltă trădare pentru un asemenea eveniment. Politicianul afirmă și că asemena acuzații pot duce la un conflict diplomatic cu SUA, partener strategic care ne asigură securitatea.

„Este uluitor. În primul rând, am înțeles că deja s-a depus o plângere de înaltă trădare, ceea ce mi se pare un lucru de neacceptat. Situația este foarte complicată, pentru că partenerii noștri strategici nu înțeleg această atitudine. Aceste acuzații nu sunt împotriva unei persoane, ci pot duce la un conflict diplomatic și acest lucru este foarte periculos, mai ales cu un partener strategic care-ți asigură securitatea, cum sunt Statele Unite ale Americii.”, afirmă fostul premier. 

Un deputat USR a depus plângeri penale pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu

Întregul conflict a pornit de la informații publicate de The Wall Street Journal. Informațiile erau despre o discuție purtată de ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la un dineu organizat la Atena. Potrivit relatării, diplomata ar fi sugerat că Statele Unite au contribuit la înlăturarea Guvernului Bolojan. Aceasta ar fi spus că Washingtonul poate face același lucru și în alte state.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus plângeri penale pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. „Și-au trădat țara și neamul tocmai suveraniștii Grindeanu și Simion! N-au vândut-o la americani, ci la MAGA”, spune deputatul USR într-o postare pe Facebook.

„Ludovic Orban a făcut plângere de înaltă trădare împotriva mea pentru parteneriatul strategic cu Israel”

Politicianul amintește un episod similar în care Ludovic Orban a făcut plângere pentru înaltă trădare împotriva sa pentru un parteneriat strategic cu Israelul. Aceasta susține că fuseseră semnate contracte pentru un spital din București care să trateze boli cronice și pentru proiecte de telemedicină, toate în interesul României. Dăncilă ironizează situația și spune că nu așa arată înalta trădare de țară.

„Trebuie să ne uităm cu puțini ani în urmă, când a mai fost această atitudine. A fost depusă din partea domnului Ludovic Orban plângere de înaltă trădare împotriva mea pentru parteneriatul strategic cu Israel. Am semnat pentru un spital în București care să trateze boli cronice și pentru telemedicină și irigații cu picătura, exact cum se practică în Israel. Și când am venit în țară, am avut plângere de înaltă trădare pentru că am semnat niște contracte în favoarea României. Asta înseamnă trădare…”, menționează Dăncilă. 

De ce i-a făcut Orban plângere Viorică Dăncilă?

În mai 2018, Ludovic Orban, pe atunci lider al PNL, a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă și a liderului PSD Liviu Dragnea. Sesizarea viza, printre altele, acuzații de înaltă trădare și era legată de memorandumul privind posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea a fost ulterior respinsă către DIICOT, care a anunțat în iunie 2018 începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de înaltă trădare.

„Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Ludovic Orban.

Dăncilă o acuză pe Oana Țoiu de „gesturi neprietenoase”

Fostul premier vorbește despre atitudinea „agresivă” a Oanei Țoiu asupra sa. Aceasta amintește vizita în China la parada militară a președintelui Xi și spune că a fost foarte criticată pentru participare. Dăncilă îi aduce acuze Ministrei de Externe pentru că a interzis Ambasadei României să participe la dineul oficial organizat de președintele Chinei.

„Pe de altă parte, această abordare eu am mai avut-o o dată din partea doamnei Țoiu, atunci când am mers la Beijing, la invitația domnului președinte Xi, pentru parada militară. Am văzut acea abordare agresivă, cu toate că atunci eram în calitate de persoană privată, n-aveam nicio funcție. Trebuia să fie mândrie. La dineul care a fost dat seara de președintele Republicii Populare Chineze nu a fost lăsată să participe Ambasada României. Erau ambasadele tuturor statelor, mai puțin Ambasada României. A fost un gest neprietenos, ca să fiu blândă în exprimare.”, explică politicianul. 

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, vizită în China

Viorica Dăncilă a participat, în septembrie 2025, la Beijing, la parada militară organizată cu ocazia aniversării a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost găzduit de președintele chinez Xi Jinping. Prezența fostului premier român la eveniment a generat reacții și critici în spațiul public.

„Politicienii care se simt onorați să se așeze astăzi în fotografie cu Vladimir Putin nu sunt politicieni care reprezintă România, nici obiectivele României în acest moment și nici obiectivele de viitor ale României. Noi ne-am ales foarte clar o altă cale, alături de Uniunea Europeană, alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Dumnealor, în calitate privată, au ales astăzi să nu reprezinte interesele României”, a afirmat Oana Țoiu în legătură cu vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase în China.

La evenimentul din China au participat și liderul rus, Vladimir Putin, dar și președintele Coreei de Nord, Kim Jong Un.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a adăugat Oana Țoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
21:28
Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă, comparație între dosarul Georgescu și dosarul vaccinurilor: „La 1 milion de euro e arest preventiv, la 1 miliard nu răspunde nimeni”
21:01
Viorica Dăncilă, comparație între dosarul Georgescu și dosarul vaccinurilor: „La 1 milion de euro e arest preventiv, la 1 miliard nu răspunde nimeni”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
18:00
Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu susține că arestarea lui Călin Georgescu va avea un impact politic: „Este o dată în plus un martir”
17:10
Crin Antonescu susține că arestarea lui Călin Georgescu va avea un impact politic: „Este o dată în plus un martir”
MARIUS TUCĂ SHOW Ipoteza lui Ion Cristoiu s-a adeverit: Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Ce spune scriitorul despre viitorul Executiv
16:27
Ipoteza lui Ion Cristoiu s-a adeverit: Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Ce spune scriitorul despre viitorul Executiv
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu susține că arestarea lui Călin Georgescu s-a decis „în altă parte”: „Nu s-a luat de către judecătorii CAB”
16:00
Ion Cristoiu susține că arestarea lui Călin Georgescu s-a decis „în altă parte”: „Nu s-a luat de către judecătorii CAB”
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan. De ce PSD nu putea vota „fără să se detoneze în interior”
Mediafax
Ce scrie presa străină după ce Guvernul Mureșan A PICAT la vot în Parlament. Criza politică, prelungită
Click
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale
Digi24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
(P) Când anxietatea nu mai este doar stres: semnele care arată că este momentul să ceri ajutor specializat
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
DECES Doliu în televiziunea britanică. Prezentatoarea Esther Rantzen a murit la 86 de ani
21:43
Doliu în televiziunea britanică. Prezentatoarea Esther Rantzen a murit la 86 de ani
REACȚIE CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
21:38
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
CONTROVERSĂ Marea Britanie consideră că Iranul este implicat în incidentul de la baza RAF Fairford, care găzduiește bombardiere strategice americane
21:14
Marea Britanie consideră că Iranul este implicat în incidentul de la baza RAF Fairford, care găzduiește bombardiere strategice americane
REACȚIE Fostul președinte Traian Băsescu descifrează mesajul lui Nicușor Dan: „Șeful statului nu este de acord cu alegerile anticipate”
20:55
Fostul președinte Traian Băsescu descifrează mesajul lui Nicușor Dan: „Șeful statului nu este de acord cu alegerile anticipate”
FLASH NEWS Pilotul cursei Flydubai „a încercat să comită un atentat similar cu cel din 11 septembrie”, sunt convinse serviciile de securitate israeliene
20:36
Pilotul cursei Flydubai „a încercat să comită un atentat similar cu cel din 11 septembrie”, sunt convinse serviciile de securitate israeliene
DEZVĂLUIRI SURSE | Nicușor Dan preferă varianta Alexandru Nazare pentru următoarea desemnare de prim-ministru. Numele lui Sorin Grindeanu încă se află pe masă. Ce părere are președintele despre un Guvern cu AUR
20:08
SURSE | Nicușor Dan preferă varianta Alexandru Nazare pentru următoarea desemnare de prim-ministru. Numele lui Sorin Grindeanu încă se află pe masă. Ce părere are președintele despre un Guvern cu AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe