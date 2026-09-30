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Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
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Toni Neacșu a analizat negocierile pentru formarea noului Guvern. Acesta susține că șeful statului urmărește să țină AUR în afara guvernării. Avocatul a vorbit și despre posibila desemnare a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„Nicușor Dan trebuia să identifice unde există o majoritate”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan gestionează negocierile pentru formarea noului Guvern. Acesta susține că șeful statului a cerut ca până luni partidele să își schimbe poziția pentru a ajunge la o majoritate. El subliniază că, potrivit Constituției, președintele ar trebui să identifice mai întâi majoritatea parlamentară existentă.

„Am mai spus ceva sau a mai lăsat să se întrevadă ceva. El cam vrea să dea milităria jos din pod și că le-a dat un termen până luni să se strângă în diferitele, mă rog, forme d-astea de organizare în care iau decizii partidele. Astfel încât să-și schimbe pozițiile acestei inflexibilități. Nu este absolut deloc, în mod normal… Dacă ar fi citit acea Constituție, sau, mă rog, dacă ar fi respectat ce scrie prin Constituție. Trebuia să pipăie, să spunem așa, unde există o majoritate. Acea majoritate, v-am spus, există, e clară.”, a declarat avocatul.

„Sorin Grindeanu nu își permite să nu formeze un guvern”

Avocatul susține că președintele Nicușor Dan urmărește să țină AUR în afara guvernării. El afirmă că toate desemnările de până acum ar fi avut același obiectiv.

„Nicușor Dan are o țintă foarte clară și anume să țină AUR departe de guvernare. Toate desemnările de până acum au urmărit exact acest lucru. Asta va urmări și desemnarea de luni. Noi vorbim acum având în vedere standardele constituționale. Nicușor Dan nu gândește în acești termeni. Nicușor Dan știe că Sorin Grindeanu nu își permite, dacă este desemnat, să nu formeze un guvern care să treacă în Parlament.”, a adăugat fostul membru CSM.

„Grindeanu va face orice pentru a-și trece guvernul”

Fostul membru CSM susține că Nicușor Dan nu ar mai putea controla deciziile lui Sorin Grindeanu după desemnarea acestuia pentru funcția de premier. El consideră că liderul PSD ar face tot posibilul pentru a obține votul Parlamentului pentru noul Guvern. Toni Neacșu subliniază că Sorin Grindeanu ar coopera inclusiv cu AUR pentru a-și trece Guvernul.

„Și mai știe că, într-adevăr, dacă a apucat să-l desemneze, nu mai are absolut niciun fel de control pe deciziile lui Grindeanu, și de a băga la guvernare pe cine dorește. Nu-l va desemna, cel puțin din acest motiv la care am făcut referire, și anume că e conștient că Sorin Grindeanu va face orice pentru a-și trece guvernul. Chiar dacă asta înseamnă, în ultimă instanță, să aducă AUR-ul la guvernare.”, a precizat Neacșu.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a fost respins miercuri de Parlament. Executivul a obținut 182 de voturi, față de cele 233 necesare. În urma votului, Nicușor Dan a anunțat că luni vor avea loc noi consultări cu partidele. Tot luni, șeful statului urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Nicușor Dan a declarat că nu își dorește alegeri parlamentare anticipate.

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