A murit Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani

Dănuț Buhăescu, unul dintre cei mai longevivi primari din Valea Jiului, a murit. Anunțul a fost făcut de deputata social-democrată Natalia Intotero pe Facebook.

Natalia Intotero a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani, pe care l-a descris drept un coleg, prieten și om dedicat comunității sale.

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„Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea sărace pentru durerea pe care o simțim. Astăzi îmi este greu să vorbesc despre Dănuț Buhăescu la trecut.

Plecarea ta, dragă Dănuț, lasă în urmă multă tristețe și un gol greu de umplut. Am pierdut nu doar un coleg primar, ci un om drag, un prieten și un camarad alături de care am împărtășit ani de muncă, griji, speranțe și dorința de a face bine comunităților noastre.

Ai fost un om care și-a iubit familia mai presus de toate – un tată iubitor și un soț exemplar. Iar pentru Uricani ai fost un primar devotat, un om care și-a pus sufletul, energia și anii din viață în slujba orașului și a oamenilor săi.

Ai fost mereu aproape de oameni, le-ai cunoscut problemele, bucuriile și necazurile și ai luptat pentru comunitatea ta cu toată puterea. Uricaniul poartă și va purta amprenta muncii tale.

Pentru mine, însă, dincolo de funcții și responsabilități, va rămâne omul Dănuț Buhăescu. Colegul cu care am stat de vorbă de atâtea ori, omul cu care am împărtășit greutățile acestei meserii și prietenul pe care mi-aș fi dorit să-l mai am alături mulți ani.

Astăzi drumurile noastre se despart mult prea devreme.

Transmit familiei tale întreaga mea compasiune și puterea de a trece prin această durere nemărginită. Adriana, Dumnezeu să vă mângâie sufletele!

Drum lin spre lumină, dragă Dănuț!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Rămas-bun, coleg și prieten. Vei rămâne în amintirea noastră și în inimile oamenilor care te-au cunoscut și te-au prețuit”, a scris Natalia Intotero pe pagina de Facebook.

Dănuț Buhăescu se afla la al șaselea mandat de primar

Dănuț Buhăescu și-a început al șaselea mandat de primar al orașului Uricani în octombrie 2024, după ce a câștigat din nou încrederea alegătorilor.

În perioada în care s-a aflat la conducerea administrației locale, printre direcțiile urmărite s-au numărat dezvoltarea infrastructurii, modernizarea locuințelor, investiții în educație și transport și dezvoltarea sectorului turistic.

Dănuț Buhăescu a preluat conducerea organizației PSD Uricani în aprilie 2026, după ce funcția a fost ocupată anterior de viceprimarul Corneliu Braia.

Sursa foto: gddhd.ro