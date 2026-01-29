Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state

Stan: Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, dar conțin elemente de drept internațional. Capătă forță de lege când sunt acceptate de state

Serdaru Mihaela
29 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Valentin Stan a susținut o discuție detaliată despre rezoluția ONU 2625, subliniind rolul său esențial în dreptul internațional, în special în contextul autodeterminării popoarelor și al imposibilității cedării teritoriilor fără voința populară. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan a început prin a afirma că un teritoriu nu poate fi cedat decât prin voința poporului, invocând rezoluția 2625 a Adunării Generale ONU din 1970, privind relațiile prietenești între state.

Deci ce ai înțeles tu, dragul meu? Ai înțeles că un teritoriu nu poate fi cedat decât prin voința poporului. Fii atent, există o rezoluție anonimă regională ONU 2625 cu privire la relațiile între state prietenești. În acest document sunt enunțate principiile de bază, unele dintre ele menționate în carta ONU, în funcție de care se configurează dinamica internațională și exact aceste raporturi între state, spune Valentin Stan

Profesorul explică cum aceste documente non-obligatorii ajută la codificarea normelor internaționale prin practica statelor.

Rezoluția adunării regionale, care nu sunt obligatorii, pot să aibă și rolul ăsta să asiste la codificarea dreptului international, conchide Stan

