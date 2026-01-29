Valentin Stan: Acum înțeleg de ce urăște Nicușor Dan Statele Unite – în America n-ar avea voie să conducă

În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a comentat ultimele apariții publice ale lui, Nicușor Dan, președintele României. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a susținut că, din perspectiva standardelor americane, Nicușor Dan nu ar fi apt nici măcar pentru a conduce un autovehicul, cu atât mai puțin pentru a conduce un stat. În opinia sa, incapacitatea de coordonare și lipsa de siguranță afișate public ridică semne serioase de întrebare privind legitimitatea exercitării funcției supreme în stat.

Valentin Stan: Oamenii huiduie, ei poate cred că e securist. Unii oameni militează împotriva olimpismului, sunt anti-olimpici și d-aia huiduie. Domnul Nicușor, v-ați gândit că poate oamenii vă huiduie fiindcă, din punctul lor de vedere, și vorbesc pe bune acum, n-ar trebui să aveți permis de conducere? Dumneavoastră sunteți un pericol pentru trafic dacă puneți mâna pe volan, din perspectiva poliției americane. Acum înțeleg de ce urăște el America. În America n-ar avea voie să circule pe drumurile publice. Dacă cineva n-ar putea să circule pe drumurile publice în România, crezi că e bun de președinte în România? N-a putut să stea pe o linie dreaptă cu o lățime mai mare de un metru. Nu poate să meargă înainte pe covorul roșu. Nimeni nu vrea să se întâlnească cu el, d-aia nu s-a dus nici la Davos, nici în septembrie le e rușine să se întâlnească cu așa ceva. Îl țin acasă să nu se facă așa ceva. Acolo l-ar vedea o lume întreagă.

