Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”

29 ian. 2026, 07:36, Actualitate
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului / Sursa FOTO: Rapid Facebook

Brazilianul Talisson de Almeida (23 de anI) este ultimul transfer al Rapidului. Joacă pe orice poziție în ofensivă și a semnat contractul cu giuleștenii miercuri, 28 ianuarie, după ce a trecut verificările medicale.

Născut în micuțul orășel Abate, la 650 de km nord de metropola Sao Paolo, Talisson  a vorbit într-un interviu pentru site-ul clubului Rapid despre visul său ca fotbalist.

„Era visul meu să joc în Europa”

Aflat la prima lui experiență în afara Braziliei, atacantul „carioca” recunoaște că visul lui a fost să joace în Europa.

„Când a venit oferta Rapidului nu-mi venea sa cred. Am fost foarte fericit și le-am spus celor din familie despre ea. N-am avut niciun moment de incertitudine că aceasta ar fi cea mai bună oportunitate din viața mea. Atunci am vorbit cu impresarii mei și le-am spus că vreau să vin cât mai repede. Nu am stat pe gânduri și sunt foarte fericit. Când un club precum Rapid îți face o ofertă, nu o poți refuza”.

Chiar dacă nu știa nimic despre Rapid, spune a căutat pe Internet:

„Am început să mă documentez și am descoperit că este un club mare. Am vorbit cu câțiva prieteni. Am și un prieten care joacă aici, pe Conrado (n.r. – mijlocaș la Oțelul Galați), care mi-a zis «Nu mai sta pe gânduri, nu te mai gândi, vino!». Asta m-a convins.

Eu de mic jucam futsal, iar unchiul meu juca fotbal profesionist în Brazilia. De la el a inceput tranziția spre fotbalul pe iarbă. De acolo a început să-mi placă, dar lucrurile nu au fost deloc ușoare.

Provin dintr-o familie nevoiașă, iar orașul meu numără doar 50.000 de oameni. Nu aveam foarte multe posibilități. A trebuit să mă descurc vânzând paine și alte lucruri, căutând oportunități să pot să ajung într-un oraș ca Sao Paolo și asta la o varsta fragedă, la 12 ani, singur. Au fost multe momente grele, dar sunt recunoscător lui Dumnezeu că am putut să-mi îndeplinesc visurile.

Primul meu club a fost Red Bull Bragantino. Am stat un an la echipa U20, apoi am trecut la profesioniști și acum iată-mă aici!”.

„Vreau să ajut Rapidul și așa o să mă ajut și pe mine”

Fotbalist polivalent, Talisson este convins că, dacă va avea succes la Rapid, pentru el vor începe să curgă ofertele din Occident.

„Venirea la Rapid o văd ca pe un salt foarte important în cariera mea. De aceea mă simt foarte împlinit că mi-am realizat visul de a fi aici, la Rapid. Toți care joacă fotbal în Brazilia vor să ajungă în Europa. Era și visul meu și nu mă așteptam să se întâmple așa de repede. De aceea sunt fericit să vin prima dată la un club așa de mare precum Rapid.

Obiectivul este in primul rând să ajut echipa. Astfel, mă voi ajuta și pe mine. Îmi propun să marchez, să dau assisturi, dar să ajut Rapidul e cel mai important pentru mine”.

Brazilianul Talisson va putea debuta pentru Rapid abia peste 3-4 săptămâni, cât durează până când clubul giuleștean va reuși să obțină toate documentele de transfer din „Țara cafelei”.

