Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare”

Premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj în care a punctat cele mai importante idei ale întâlnirii cu cancelarul federal Friedrich Merz, de la Berlin.

„Astăzi, la Berlin, am avut o discuție aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulțumesc pentru primire și pentru dialogul deschis. Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere și interese strategice comune.

Țările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii eficiente.

Germania este cel mai important partener economic al nostru. Avem un comerț bilateral solid, investiții consistente și mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români. Dincolo de cifre, toate acestea înseamnă încredere, stabilitate și un parteneriat care funcționează.”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ilie Bolojan, întânire cu cancelarul federal Friedrich Merz

Premierul își dorește în continuare o colaborare cu Germania în diverse industrii, mai ales în contextul în care mulți români lucrează acolo și se ocupă de păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural.

„Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare, mai ales în domenii strategice precum apărarea, industria și energia. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România vrea să fie un partener pe care te poți baza.

Memorandumul de cooperare semnat astăzi între miniștrii apărării nu vizează doar modernizarea industriei, ci și consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciții comune și alte forme de parteneriat.

Securitatea flancului estic și a Mării Negre rămâne o prioritate, iar sprijinul Germaniei în acest sens este foarte important. Susținem în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina și acordăm o atenție specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii.

Relația România–Germania nu e doar despre instituții și politici, ci și despre oameni. I-am mulțumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc și muncesc în Germania, dar și comunității germane din România, pentru păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic.

I-am transmis cancelarului Merz invitația de a ne întâlni la București anul acesta, pentru a continua discuțiile și a avansa concret proiectele comune.”, a mai precizat premierul.