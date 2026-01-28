Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare”

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare”

28 ian. 2026, 22:46, Actualitate
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Berlin. „Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare”

Premierul Ilie Bolojan a postat un mesaj în care a punctat cele mai importante idei ale întâlnirii cu cancelarul federal Friedrich Merz, de la Berlin.

„Astăzi, la Berlin, am avut o discuție aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulțumesc pentru primire și pentru dialogul deschis. Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere și interese strategice comune.

Țările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii eficiente.

Germania este cel mai important partener economic al nostru. Avem un comerț bilateral solid, investiții consistente și mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români. Dincolo de cifre, toate acestea înseamnă încredere, stabilitate și un parteneriat care funcționează.”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ilie Bolojan, întânire cu cancelarul federal Friedrich Merz

Premierul își dorește în continuare o colaborare cu Germania în diverse industrii, mai ales în contextul în care mulți români lucrează acolo și se ocupă de păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural.

„Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare, mai ales în domenii strategice precum apărarea, industria și energia. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România vrea să fie un partener pe care te poți baza.

Memorandumul de cooperare semnat astăzi între miniștrii apărării nu vizează doar modernizarea industriei, ci și consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciții comune și alte forme de parteneriat.

Securitatea flancului estic și a Mării Negre rămâne o prioritate, iar sprijinul Germaniei în acest sens este foarte important. Susținem în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina și acordăm o atenție specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii.

Relația România–Germania nu e doar despre instituții și politici, ci și despre oameni. I-am mulțumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc și muncesc în Germania, dar și comunității germane din România, pentru păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic.

I-am transmis cancelarului Merz invitația de a ne întâlni la București anul acesta, pentru a continua discuțiile și a avansa concret proiectele comune.”, a mai precizat premierul.

Recomandarea video

Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cea mai bună rețetă de Conopidă la cuptor – un deliciu sănătos pentru toată familia (P)

Cele mai noi

Trimite acest link pe