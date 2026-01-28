Dan Dungaciu: „România este departe de America administrației Tump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Acesta a început prin a spune că un an cu Donald Trump a semănat cu 5 ani de mandat normal prezidențial. Sociologul susține că America este foarte departe de România. În primul rând, adaugă acesta, România a decis să se îndepărteze de SUA. Acesta a subliniat și faptul că a înțeles că izolaționismul nu favorează suveranismul. Suveranismul, punctează Dungaciu, este pozitiv, asertiv și ofensiv. Acesta adaugă că sunt personaje politice în SUA care știu despre situația României și despre instabilitatea democrației din țară.
„Un an de Donald Trump, care a părut ca 10 ani sau 5 ani de mandat normal prezidențial, ca să zic așa. Trebuie să mergi în America, ca să vezi cât de departe este America. Asta a fost prima lecție pe care am înțeles-o. Și din păcate, e departe. E foarte departe. E aproape de alții. E aproape de unii, aproape de anumite spații, dar din păcate, de România este departe. Și din această perspectivă, dacă vreți, am zis, am decis ca să fim noi mai aproape. Dacă nu vine muntele la Mahomed, mergem Mahomed la munte. Și decizia a fost să mergem mai des acolo, să luăm sediu aproape de Capitoliu, tocmai pentru a purta o conversație mai consistentă, mai apăsată. Încercarea de a pune, nu neapărat România pe hartă, dar agenda noastră, dacă vreți, suveranistă, pe harta decidenților. Și, cel puțin într-o primă instanță, a celor care se ocupă de politica externă și de securitate și, ulterior, sperăm a decidenților. Pentru că România e departe din două puncte de vedere, e departe pentru că a decis să fie departe. Să ne înțelegem. Noi avem aici, la București, o guvernare care nu e politică, e geopolitică. Suntem într-o logică geopolitică și asta explică și comportamentele, și atitudinile, și stabilitatea acestei coaliții. Fiind o coaliție geopolitică nu ține de disputele politice interne. După părerea mea, acestea sunt naivități. Și doi, America este încă prea departe de agenda noastră propriu-zisă. Agenda suveranistă care a însemnat de la faptul că România e nefuncțională din punctul de vedere al democrației, pe care nu doar Donald Trump o reprezintă, dar America în sine o reprezintă. România este departe de cum arată America astăzi, în timpul administrației lui Trump. România încă e departe în a pune pe agenda americanilor, într-un mod concret sau așa cum ne-am fi dorit noi, vreo temă a României. Anularea alegerilor, scoaterea lui Călin Georgescu… De acolo, faptul că este reprezentarea aceasta… Prezentarea raportului pe care l-am dat tuturor, congresmanilor cu care ne-am întâlnit, tuturor ONG-urilor pe care le-am vizitat și celor care împărtășeau agenda noastră. Și mai ales celor care nu împărtășeau agenda noastră. Pentru că ne-am dat seama că cel mai mare pericol pentru ceea ce înseamnă mișcarea suveranistă sau partida politică pe care o reprezentăm noi este izolaționismul. Ieșirea, dacă vreți, din context și din dezbateri, nu avem altă soluție decât să înțelegem că suveranismul, nu izolaționismul… Suveranismul este pozitiv, asertiv, ofensiv, dacă vreți, pentru că nimeni nu te pune pe hartă dacă nu te pui tu în aceste momente. Sigur că acolo, la Washington, unii știau despre faptul că în România s-a petrecut ceva grav.”, a explicat sociologul.