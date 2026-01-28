Dan Dungaciu: „România este departe de America administrației Tump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Trebuie să mergi în America, ca să vezi cât de departe este America. Asta a fost prima lecție pe care am înțeles-o. România e departe pentru că a decis să fie departe. Noi avem aici, la București, o guvernare care nu e politică, e geopolitică.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum interacțiunile din SUA i-au făcut să înțeleagă că izolaționismul nu este o variantă favorabilă. Acesta a început prin a spune că un an cu Donald Trump a semănat cu 5 ani de mandat normal prezidențial. Sociologul susține că America este foarte departe de România. În primul rând, adaugă acesta, România a decis să se îndepărteze de SUA. Acesta a subliniat și faptul că a înțeles că izolaționismul nu favorează suveranismul. Suveranismul, punctează Dungaciu, este pozitiv, asertiv și ofensiv. Acesta adaugă că sunt personaje politice în SUA care știu despre situația României și despre instabilitatea democrației din țară.