Avocata liberală Adriana Georgescu a fost denunțată în fața procurorilor DNA, pe 30 septembrie 2025, chiar de persoana pentru care cerea bani pentru rezolvarea dosarelor: omul de afaceri Paul Jean Tucan.

Tucan, patron al unei importante firme din Constanța – JT Grup Oil SA, a fost trimis în judecată în august 2025, de EPPO ( Parchetul European) fiind acuzat de schimbarea destinației fondurilor obținute din bani europeni. Fost șef al PNL Năvodari, Tucan și-ar fi construit o locuință cu sumele alocate pentru un port turistic de agrement.

În paralel, Tucan este investigat din 2025 și de DNA, pentru o serie de fapte de corupție petrecute în portul Constanța. Inițial, omul de afaceri a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi dat mită ca să obțină avizele necesare pentru o zonă de acostare din port.

Numai că Paul Jean Tucan este și el membru PNL.

Cu două dosare la activ, Tucan a dat-o pe mâna procurorilor DNA chiar pe colega sa de partid. Ulterior, procurorii secției a II-a a DNA au pus imediat în mișcare urmărirea penală pentru trafic de influență și din octombrie 2025 până ieri au stat cu ochii pe avocata PNL. Adriana Georgescu este o apropiată a fostului președinte PNL, Ludovic Orban.

Primele discuții – în perioada alegerilor, la un restaurant din spatele Parlamentului României

„O cunosc de aproximativ 15 ani, din anul 2010, fiind colegi, membri de partid la PNL București.

Începând cu luna mai 2025, Georgescu Adriana m-a contactat în contextul alegerilor electorale, ocazie cu care mi-a spus că mă poate ajuta să-mi rezolve problema cu cele două dosare penale în care sunt cercetat. Precizez că ea a fost cea care m-a contactat după mulți ani și a deschis acest subiect. Am fost de acord să mă întâlnesc cu aceasta, prima întâlnire având loc în București, într-un restaurant situat în spatele Parlamentului României, la circa o săptămână sau două de la apelul telefonic.

La discuție am fost doar eu și Georgescu Adriana. Aceasta mi-a spus că mă va putea ajuta cu problema mea, dar să am puțină răbdare, cerându-mi totodată să o ajut cu o sumă de bani, pentru că are niște probleme financiare. Suma de bani avea legătură cu ajutorul pe care mi l-a oferit, aceasta spunându-mi că problema mea poate fi rezolvată favorabil. Aceasta mi-a spus că are contacte cu oameni politici cu poziții înalte, cu care poate discuta și care pot influența cursul dosarelor penale. O cunosc pe Georgescu Adriana ca fiind o persoana influentă, cu contacte la nivel înalt în cadrul partidelor politice”, ar fi scris Paul Tucan în denunțul de la DNA.

Paul Tucan: „Adriana Georgescu mi-a arătat conversații pe whatsapp cu anumiți oameni politici. Georgescu Adriana mi-a scris pe whatsapp chiar în momentul în care mă aflu aici, la DNA”

„Suma pe care aceasta mi-a cerut-o era de ordinelor zecilor de mii de euro, dar nu mi-o mai amintesc exact. Eu am refuzat solicitarea ei.

I-am spus acesteia că nu sunt de acord să îi dau bani până când nu văd un ajutor concret din partea ei și că discutăm pe parcurs. Aceasta mi-a spus că poate interveni pe lângă factori politici importanți din România, pe care îi cunoaște personal, arătându-mi că le scrie acestora despre problema mea, prin această influență putând să mă ajute cu soluționarea acestor dosare penale. Mi-a arătat conversații pe whatsapp cu anumiți oameni politici.

Din acel moment, Georgescu Adriana m-a tot contactat la telefon la diverse date, cerându-mi să ne vedem.

În perioada mai 2025 – prezent m-am văzut cu aceasta de câteva ori, o dată la București și de câteva ori la Constanța, la mine acasă. Georgescu Adriana mi-a tot cerut bani, însă am refuzat sistematic.

În luna august 2025 a venit la Mamaia și m-a rugat să o cazez, i-am găsit o cazare la hotel Delta din Mamaia, fiind vârf de sezon și am achitat contravaloarea acesteia pentru 3 zile, în total 1.300 lei. Am făcut acest lucru la solicitarea dumneaei.

Aceasta a venit la mine acasă înainte de a se caza, însoțită de iubitul ei, pe care nu îl cunosc. În casă a intrat decât ea și am discutat despre ce se întâmplă, că nu am niciun fel de veste, că EPPO deja mă trimite în judecată și nu înțeleg ce se întâmplă. Georgescu Adriana mi-a spus că se va ocupa de problema mea, dar să mai am răbdare. Și de această dată mi-a cerut bani, orice sumă de bani ca să aibă de cheltuială, dar am refuzat-o.

M-a mai contactat pentru a ne întâlni pe data de 9 septembrie, dar am refuzat.

Declar faptul că Georgescu Adriana mi-a scris pe whatsapp chiar în momentul în care mă aflu aici, la DNA și mi-a spus să ne vedem joi. Sunt de acord să pun la dispoziție capturi fotografice ale discuției purtate astăzi cu Georgescu Adriana.

Sunt de acord să colaborez cu organul de urmărire penală, în vederea dovedirii celor sesizate”, ar fi susținut Tucan în fața procurorilor.

Liberala și falsul general SIE invocau șeful DNA, premierul și Președintele ca să obțină sume uriașe de bani cu pretextul că-l scapă pe omul de afaceri Paul Tucan de dosarele penale

Procurorii DNA au mers apoi pe firul discuțiilor pe care avocata PNL, Adriana Georgescu, le purta pentru „rezolvarea” dosarelor lui Paul Tucan.

Pe 22 ianuarie 2026, Adriana Georgescu s-ar fi prezentat la o întâlnire pentru „rezolvarea” dosarelor lui Paul Tucan, alături de Gheorghe Iscru – denumit „George”. Pe Iscru l-a prezentat ca fost general SIE care poate ajuta la soluționarea dosarelor în care este inculpat Tucan.

„Am întrebat-o pe Adriana Georgescu ce a vrut să zică în mesajele pe care mi le-a transmis, dar ea a insistat să vorbim cu „GEORGE”, că el ne va spune într-o săptămână-două cât ne costă și ce șanse sunt pentru rezolvarea problemei cu dosarele penale, Adriana Georgescu /ADA afirmând că, între timp, își va face și ea treaba ”cu dealul”, înțelegând că se referă la discuții cu președintele României”, arată datele procurorilor.

În cadrul întâlnirii, Iscru ar fi cerut numerele de înregistrare ale celor 2 dosare în care era vizat Paul Tucan – unul pe rolul Tribunalului București și altul la DNA – i-ar fi spus avocatei să nu mai facă promisiuni „deșarte”, Adriana Georgescu spunând că nu are nicio vină că nu s-au concretizat anumite lucruri, vina aparținând președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.

Discuțiile dintre Iscru, Paul Tucan și Adriana Georgescu au continuat și în zilele următoare și au vizat diverse subiecte:

Terminalul de produse petroliere dezvoltat de Paul Tucan în portul Constanța – de care ar fi fost interesat Gheorghe Iscru

Iscru ar fi spus că „ dacă nu reușește nici el, atunci nimeni din România nu va reuși, lăsând să se înțeleagă puterea și influența de care dispune”, în legătură cu rezolvarea dosarelor lui Tucan

Iscru menționa Adriana Georgescu „a fost la Nicușor Dan pentru a vorbit de problemele lui Paul Tucan” și invoca și un ”judecător al CSM-ului” care se află mai sus, în spatele dosarului și care vizează dosarul respectiv.

Gheorghe Iscru a mai spus că el știa de situația lui Paul Turcan de la Nicușor, cu referire la Președintele României Nicușor Dan, chiar și fără să fi apelat avocata la el, și că i-a spus acesteia din urmă, când a apelat la el, că cineva vrea terminalul, fiind vorba de S.I.E. și de oameni din afară, de lucruri la nivel înalt

Gheorghe Iscru a înmânat „un biletel tip post-it pe care erau menționate sume de bani cu datele de remitere aferente și mențiunea ”FINAL 500.000”. La momentul la care Iscru a înmânat acest bilețel a făcut și afirmația conform căreia acelea sunt condițiile în care ”prietenul meu”, cu referire la Paul Tucan, nu va mai avea ”nicio treabă”, în sensul că va scăpa de problemele cu dosarele penale în care este cercetat.

Sumele care erau menționate pe bilețel sunt următoarele: 20.000 aferentă datei de 24.01.2026, 40.000 aferentă datei de 27.01.2026, 60.000 aferentă datei de 04.02.2026, iar în final suma de 500.000, Gheorghe Iscru precizând că sunt sume în moneda euro.

Legat de dosarul penal aflat în lucru la D.N.A., Gheorghe Iscru a spus că în data de 27.01.2026 vor avea loc două audieri importante.

Gheorghe Iscru a mai menționat că Adriana Georgescu îi spusese cu o seară în urmă că Paul Tucan ar putea să dea și un milion, însă el s-a gândit că e suficientă suma de 500.000 de euro, având în vedere problemele pe care le are JEAN și fiind interesat mai mult de oportunități de afaceri cu acesta după ce scapă de problemele cu dosarele penale.

Cu privire la dosarul aflat în instrumentarea D.N.A., Gheorghe Iscru a precizat că el a fost și a vorbit cu ”numărul 1” direct, fără intermediar sau ajutor, asigurând încă o dată că dacă el spunea că nu se poate, atunci nimeni nu putea să rezolve.

La finalul discuției, Gheorghe Iscru a asigurat că lucrurile se vor rezolva sută la sută, detaliind soluțiile care se vor da în cele două dosare penale și anume neînceperea urmăririi penale în dosarul aflat la D.N.A., pentru că nu sunt probe, iar dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, se va rezolva pe cameră preliminară, în condițiile în care el va învăța ce să facă avocatul și se va ajunge la rejudecarea dosarului, care va dura foarte mult și se va prescrie fapta.

Pe 24 ianuarie, Adriana Georgescu a spus că fusese sunată de Iscru care îi transmisese că a fost să vorbească cu „băieții”.

Adriana Georgescu avea convingerea că ei fiind că în spatele problemelor cu dosarele penale se află ”cineva din Servicii”, nefiind implicat politicul.

Adriana Georgescu a spus că deși inițial Iscru stabilise suma de 200.000 de euro, este posibil ca aceasta să fi crescut la 500.000 tocmai ca urmare a solicitării celui cu care Iscru ar fi vorbit pentru Paul Tucan.

Adraiana Georgescu ar mai fi vorbit și despre modalitatea remiterii sumei de bani, în sensul că aceasta a întrebat dacă va remite numerar sau dacă va fi încheiat un contract care să justifice suma, ocazie cu care a fost comunicată că se vor remite banii

Misterul dosarelor din instanță cu cerc roșu și cu X

Procurorii DNA au și înregistrări ambientale în dosar.

”Când vine dosarul în față – că tu doar ai fost avocat (n.n. se adresează Adrianei Georgescu) – vin niște…niște cercuri pe el…dacă cercul este cu roșu de când a plecat de la fond, așa se termină.

Dacă este cu un ”X” în care este de…de negociat, așa pleacă. Cum dirijează la fond judecătorul dosarul, pe partea aia va merge. Dacă judecătorul lasă dosarul relaxat…”, ar fi susținut Gheorghe Iscru în discuțiile supravegheate de procurorii DNA.

În dosarul procurorilor se mai arată că atunci când – în vederea rezolvării dosarelor lui Tucan – Gheorghe Iscru a spus că a vorbit cu ,,numărul unu”, fără a preciza cine este acesta, Adriana Georgescu i-ar fi pus acestuia că este vorba de Marius Voineag, procurorul șef D.N.A.

„Mai mult, aceasta îi spune că Gheorghe Iscru ar fi discutat cu o persoană care i-ar fi transmis că Paul Tucan trebuie să vândă Terminalul pentru a fi închis dosarul penal. De asemenea, aceasta spune că suma inițială a fost de 200.000 de euro, dar că ea crede că e posibil să fi crescut la 500.000 de euro pentru că ar fi cerut mai mult ,,ăla la care s-a dus”. Aceasta întărește ideea de seriozitate a numitului Gheorghe Iscru, afirmând: ”Mi-a zis clar George că dacă nu poate să facă, că nu se bagă”. ;

În tot dialogul, Adriana Georgescu continuă să confirme că Gheorghe Iscru a discutat în vederea soluționării dosarelor penale ale lui Tucan, una dintre persoanele indicate fiind și Marius Voineag, procurorul șef D.N.A.

Ieri, la prânz, procurorii DNA au prins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce ar fi primit suma 60.000 de euro – dintr-un total de 500.000 – pentru pretinse intervenții la șeful DNA și judecători ai Tribunalului București, în vederea soluționării favorabile a dosarelor care-l vizau pe Paul Tucan.

Surprinși de ancheta DNA, liberalii au suspendat-o aseară din partid pe avocata Adriana Georgescu. Avocatei i-a fost chemată ambulanța în timpul audierilor de la DNA, după ce a acuzat o stare de rău. Gheorghe Iscru, falsul general SIE, a fost reținut aseară de procurorii DNA pentru trafic de influență.

