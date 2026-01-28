Dan Dungaciu: „Când Maia Sandu spune că ar vota pentru Unire, ea și-a dat seama că Europa nu poate să o protejeze”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a comentat declarațiile Maiei Sandu cu privire la o posibilă reunificare a României cu Republica Moldova, dar și reacția premierului Ilie Bolojan privind această ipoteză. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu vorbește despre declarația Maiei Sandu, conform căreia aceasta ar vota „pentru” în cazul unui referendum ce ar avea ca subiect reunificarea dintre România și Republica Moldova. Analistul politic susține că această declarație ar veni ca un răspuns la lipsa de siguranță privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și la pericolul rusesc, care pare să fie tot mai aproape.

„Când doamna Maia Sandu spune că vrea și că ar vota „pentru”, iar premierul confirmă, ce spune ea de fapt? Doamna Maia Sandu s-a întâlnit cu liderii europeni mai mult decât s-au întâlnit toți liderii români la un loc. Prin urmare, ea și-a dat seama că voi nu vă puteți apăra. Până și Republica Moldova a înțeles că liderii europeni nu pot oferi o protecție de securitate și că integrarea europeană nu este o soluție de securitate în sine. Și-a dat seama și a zis, ce facem dacă vin rușii? Așadar, modelul german al extinderii Uniunii Europene a început cu Germania la 3 octombrie 1990 și se va încheia tot acolo. Domnul Bolojan a fost întrebat în Germania despre acest aspect și a început să divagheze despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Păi, Maia Sandu tocmai asta a transmis, dacă integrarea europeană nu este posibilă, noi ce facem? Voi ce joc jucați? Nu mă interesează cine realizează reunificarea: Voronin, Maia Sandu sau Filat. Important este să fie făcută. În acest moment, doamna Maia Sandu are un ascendent moral față de românii din dreapta Prutului, deoarece le-a bătut obrazul neputincioșilor de la noi.”

De asemenea, Dungaciu a analizat și reacția premierului Ilie Bolojan, care, într-o vizită oficială în Germania, ar fi declarat că nu susține o astfel de ipoteză. Acest răspuns a fost dat pentru a mulțumi puterile occidentale, susține invitatul.