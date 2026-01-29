Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather.

Potrivit meteorologilor Accuweather, Predealul și alte orașe din zona montană vor fi „paralizate” de zăpadă în februarie.

La Predeal va ninge în zilele de 12, 26 și 27 februarie, în cantități însemnate.

La rândul său, Brașovul va fi vizat de ninsori puternice în intervalul 25-28 februarie.

Și Bușteniul va înregistra ninsori însemnate în zilele de 25, 26, 27 februarie, potrivit meteorologilor Accuweather.

Pe de altă parte, în Capitală avertismentul meteo „debutează” în 31 ianuarie, cu ninsori foarte slabe.

Accuweather a emis pentru aceste localități avertisment „wintercast” și anunță strat de omăt de peste 10-15 centimetri.

Avertismentul meteo intră în vigoare sâmbătă spre duminică noapte, adică exact la început de februarie.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

