29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 29 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Oana Pellea este una dintre cele mai respectate și iubite actrițe române, cunoscută pentru forța, autenticitatea și profunzimea interpretărilor sale. Născută pe 29 ianuarie 1962, la București, este fiica legendarului actor Amza Pellea, însă și-a construit cariera prin talent propriu, inteligență artistică și o muncă susținută. A jucat pe scene importante precum Teatrul Național din București, dar și în numeroase producții internaționale, inclusiv în Franța, unde a fost apreciată pentru expresivitatea și versatilitatea sa. În film, publicul o cunoaște din producții românești și străine, printre care Stare de fapt, Femeia visurilor sau Je veux voir. Pe lângă activitatea artistică, este o voce activă în spațiul public, exprimându-se deschis pe teme sociale, culturale și civice, cu luciditate și onestitate. Textele și reflecțiile sale au fost adunate și în volume de eseuri și jurnal, care dezvăluie o gândire profundă și sensibilă. Oana Pellea rămâne un reper al culturii române, un artist care nu doar interpretează roluri, ci provoacă, emoționează și inspiră generații întregi.

Mălina Olinescu a fost o artistă sensibilă și o voce aparte a muzicii românești, apreciată pentru timbrul său cald și pentru expresivitatea interpretărilor. Născută pe 29 ianuarie 1974, la București, a fost fiica actorului Boris Olinescu şi a cântăreţei de muzică uşoară, Doina Spătaru. A devenit cunoscută publicului larg prin participarea la emisiunea “Școala vedetelor”, unde s-a remarcat imediat prin talent și prezență scenică. A lansat mai multe piese de succes, printre care Eu cred, Lună plină sau Vino şi a reprezentat România la concursuri internaționale. Destinul ei s-a întrerupt prematur, la vârsta de 37 de ani, în urma unui gest extrem, sinucidere. Dispariția sa a șocat opinia publică și a readus în discuție fragilitatea artiștilor și presiunea succesului.

Dinu Gheorghe, născut pe 4 iulie 1956, a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din fotbalul românesc post-decembrist, fiind apreciat pentru contribuțiile sale ca președinte și conducător de club. A fost jucător în sistemul juvenil al clubului Dinamo, apoi a urmat un traseu foarte variat în viața profesională, inclusiv ca magazioner la un spital și ca funcționar vamal, meserie din care i-a rămas și porecla “Vamă”. De-a lungul carierei, a ocupat funcții importante în mai multe cluburi, printre care FC Brașov, Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș, Dinamo București, dar cel mai des este asociat cu FC Rapid București, unde a fost președinte în mai multe perioade. Sub conducerea sa, Rapid a obținut performanțe notabile, inclusiv titluri naționale și evoluții importante în cupele europene. Dinu Gheorghe a încetat din viață pe 29 ianuarie 2025, la vârsta de 68 de ani. Vestea morții sale a fost primită cu durere atât de foștii colegi, cât și de fani, care îl evocă ca pe un profesionist dedicat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1860: Anton Cehov 🇷🇺✒️dramaturg și prozator

🎂1890: Boris L. Pasternak 🇷🇺✒️poet, prozator și traducător, laureat Nobel

🎂1904: Vasile Marin 🇷🇴🗣 membru al Partidului Național Țărănesc până în 1932. A devenit ulterior un membru proeminent al Gărzii de Fier. A participat la Războiul Civil din Spania în rândurile armatei franchiste, împreună cu Ion Moța și a căzut în luptele de la Majadahonda, aproape de Madrid, unde, pe 13 septembrie 1970, Spania franchistă le-a ridicat un monument comemorativ.

🎂1945: Tom Selleck 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul detectivului particular Thomas Magnum din serialul Magnum, P. I. (1980-1988), pentru care a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor de televiziune

🎂1954: Oprah Winfrey 🇺🇸📺 la 19 ani a devenit primul corespondent de presă afro-american. În prezent, este cea mai bogată femeie de culoare din lume, averea fiindu-i cotată la 1,5 miliarde $

🎂1960: Gia Carangi 🇺🇸💃🏻 primul supermodel, a decedat la 26 de ani, de SIDA

🎂1962: Oana Pellea 🇷🇴🎭🎬

🎂1970: Heather Graham 🇺🇸🎬 Boogie Nights (1997), Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), From Hell (2001), Killing Me Softly (2002), The Hangover (2009)

🎂1974: Mălina Olinescu 🇷🇴🎤 În 1996, a făcut parte dintr-o echipă de tineri cântăreți talentați, numită „Școala Vedetelor”, într-un show de televiziune foarte apreciat și urmărit. Având un declin de carieră muzicală în ultimii ani, s-a sinucis (ca și tatăl ei) aruncându-se de la etajul 6 al blocului în care locuia, în zona Gării de Nord din București. Avea 37 de ani

Decese 🕯

🕯️1837: Alexandr Pușkin 🇷🇺✒️ cel mai mare poet rus și fondatorul literaturii ruse moderne

🕯️1939: William Butler Yeats 🇮🇪✒️ una dintre cele mai importante figuri al literaturii secolului XX, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1923

🕯️2006: Ludovic Spiess 🇷🇴🎼 tenor spinto-liric, Ministru al Culturii între 1991-1992 și director al Operei Române din București între 2001-2005

🕯️2015: Alexander Vraciu 🇺🇸🛩 pilot-as al US NAVY de origine română care a distrus în perioada celui de-al Doilea Război Mondial 19 avioane. A doborât în opt minute șase avioane de vânătoare japoneze

🕯️2024: Sandra Milo 🇮🇹🎬 premiată cu un Oscar, a fost printre protagoniștii cinematografiei italiene din anii 1960

🕯️2025: Dinu ”Vamă” Gheorghe 🇷🇴⚽️

Evenimente📋

📋🚗 Ziua Internațională a Automobilului

Calendar 🗒

🗒1616: Navigatorul olandez Willem Cornelis Schouten a fost primul explorator care a ocolit Capul Horn, în expediția pentru căutarea unui nou drum spre Oceanul Pacific

🗒1781: La Teatrul Residenz din München se prezintă cu succes opera Idomeneo a lui Wolfgang Amadeus Mozart. Celebrul tenor Anton Raaff cântă aici ultimul său rol principal. Mozart a numit opera cea mai bună din toată viața sa

🗒1814: Franța învinge Rusia și Prusia în Bătălia de la Brienne

🗒1845: „Corbul” (The Raven), de Edgar Allan Poe, este publicat pentru prima dată în „New York Evening Mirror”

🗒1856: Regina Victoria a înființat ordinul Crucea Victoria, inițial pentru a-i distinge pe militarii britanici cu merite deosebite în Războiul Crimeei

🗒1886: Germanul Karl Friederich Benz brevetează primul automobil alimentat cu benzină

🗒1891: Liliuokalani este proclamată regină a Hawaii; va fi ultimul monarh al Hawaii

🗒1896: Doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima oară radiațiile pentru a tratata cancerul de sân al pacientei sale Rose Lee din Chicago

🗒1916: Primul Război Mondial: Germania a efectuat primul raid aerian cu aparate „Zeppelin” deasupra Parisului

🗒1923: Consiliul de Miniștri a aprobat statutul Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR)

🗒1947: URSS semnează Tratatul de pace cu România

🗒1949: Marea Britanie recunoaște statul Israel

🗒1981: S-a dat în exploatare cel mai mare pod de pe Siret, în zona hidrocentralei Galbeni

🗒1990: Simpatizanții FSN iau cu asalt sediile unor partide în București și în alte orașe

🗒1998: Canada, Japonia, Rusia, SUA și statele membre ale Agenției Spațiale Europene semnează contractul pentru construcția Stației Spațiale Internaționale

🗒2002: În Discursul despre Starea Națiunii, președintele american George W. Bush a declarat guvernele Irakului, Iranului și Coreei de Nord drept „Axa răului”

🗒2012: Horia Tecău câștigă finala de dublu mixt la Australian Open

🗒2018: Viorica Dăncilă este confirmată de Parlament și devine prima femeie prim-ministru din România

CITEȘTE ȘI:

28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger

27 Ianuarie, calendarul zilei: Florin Piersic împlinește 90 de ani, Cătălin Măruță 48. Andrei Pavel face 52 de ani

26 Ianuarie, calendarul zilei: José Mourinho împlinește 63 de ani. Moare Kobe Bryant, în urma unui accident de elicopter