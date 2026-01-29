Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”

Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”

Serdaru Mihaela
29 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026, fostul diplomat și politician Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra rupturii profunde dintre poporul român și actuala conducere a statului. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Analizând protestele recente de la Iași, Focșani și alte orașe, Adrian Severin le-a calificat drept „o nouă dovadă extrem de clară” a acestei dezbinări fatale.

„Ce s-a întâmplat și la Iași, după părerea mea, și la Focșani, dar și în alte orașe unde nu au fost prezenți domnii respectivi, este nimic altceva decât o nouă dovadă, extrem de clară, a rupturii care există între acest neam, care reprezintă, nu-i așa, substanța, esența statului român, și cei care îl conduc” , spune Severin

Adrian Severin a subliniat că evenimentele din aceste localități, unde „nu au fost prezenți domnii respectivi” (aluzie la liderii politici), nu sunt izolate, ci expresia unei „coziuni naționale” destrămate.
Acest neam, care reprezintă substanța, esența statului român, și cei care îl conduc sunt despărțiți iremediabil, Nu doar incapacitatea liderilor este problema, am mai avut conducători incapabili, ci lipsa lor de legitimitate, rodul unei „lovituri de stat” din decembrie 2024. Pentru a reface legătura ruptă, Severin insistă că trebuie ca cei care sunt produsul acelei lovituri de stat să plece.

„Coiziunea națională s-a rupt. Și oricât am face, oricât ne-am dat peste cap, pentru a reface această coiziune națională, trebuie ca cei care sunt produsul acelei lovituri de stat să plece” , conchide Adrian Severin

