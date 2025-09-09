Valentin Stan: „Bolojan a spus că ROMÂNIA vinde energie Republicii Moldova la prețul pieței”

Valentin Stan, invitat la emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025, vorbește despre criza energetică și situația economică dificilă din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan atrage atenția că românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa, iar presiunea fiscală și inflația sunt mari, din cauza unor decizii politice controversate. Stan spune că statul român alocă aproximativ 3% din PIB pentru sprijinirea Ucrainei, bani care vin în detrimentul cetățenilor români, care trebuie să suporte creșterea prețurilor la energie și TVA.

„Am intrat în emisiune la tine și ți-am spus că 3% din PIB-ul țării, dragi, români, să duce în Ucraina, pentru ca voi să primiți CASS pe pensii, pentru ca voi să plătiți pentru energie, pentru ca voi să suportați inflația, cât este creșterea TVA-ului și așa mai departe. Nu ne de fonduri în plus, așa cum ați fost mințiți pe 22 mai,” spune Valentin Stan.

De asemenea, Stan discută despre relația energetică cu Republica Moldova, subliniind faptul că energia se vinde la prețuri de piață, dar unii politicieni vorbesc despre „prețuri avantajoase” fără a oferi detalii clare.

„Ce prețuri avantajoase? Prețul pieței nu este un preț avantajos” , subliniază prof. univ. dr. Valentin Stan.

În concluzie, Valentin Stan transmite un mesaj dur: românii trebuie să fie conștienți că plătesc scump pe facturile de energie pentru ca unii politicieni să-și păstreze puterea și câștigurile.