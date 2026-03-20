Valentin Stan: Dacă americanii aduc echipamente noi la Deveselu, scopul lor este să crească întreaga capacitate de apărare

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan: Dacă americanii aduc echipamente noi la Deveselu, scopul lor este să crească întreaga capacitate de apărare

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a explicat diferența dintre sistemele cinetice și non-cinetice în contextul apărării antirachetă de la Deveselu. Invitatul a spus că utilizarea greșită a termenilor poate duce la interpretări eronate despre ce se întâmplă, de fapt, în baza militară.

Valentin Stan: „Interceptoarele de la Deveselu nu au încărcătură explozivă”

Profesorul a detaliat modul în care funcționează sistemul de la Deveselu, bazat pe interceptoare care nu folosesc încărcătură explozivă. Aceste rachete distrug țintele prin impact direct, folosind energia cinetică.

Deci, vezi tu, aici a amestecat Deveselu. Vorbește de ce? Atenție, echipamente non-cinetice. Noi știm din dicționar ce înseamnă non-cinetic când vorbim de război. Adică ceva care nu se bazează pe forță. Dacă ai să conectezi faptul că vorbește despre de Deveselu și folosește termenul de non-cinetic… Fii atent ce îți arăt acum, ca lumea să vadă și să înțeleagă mai bine despre ce e vorba aici. La Deveselu este sistemul Aegis, unde există 24 de rachete interceptoare. Adică sunt interceptoare SM-3, lansatoare MK41. Și ce este specific acestor interceptoare? Se bazează pe ce? Energia lor cinetică. Deci, interceptoarele de la Deveselu nu au încărcătură explozivă. Ele distrug rachetele pe care le interceptează prin ciognire.

Dacă vorbim de Deveselu, e clar că e vorba de interceptoare

Valentin Stan a explicat că asocierea termenilor „cinetic” și „non-cinetic” în contextul Deveselu indică, de fapt, o discuție despre interceptoare. În opinia sa, dacă există referiri la astfel de termeni, ar putea însemna modificări sau suplimentări ale sistemului existent.

Deci asta înseamnă cinetic. Când spui cinetic și vorbești de Deveselu, și în general când te raportezi la apărare antirachetă, cinetic asta înseamnă, că ai rachete interceptoare de apărare ce nu folosesc exploziv pentru a distruge o rachetă care te amenință. Păi atunci ce ne spune, mă, Nicușor Dan, cu non-cinetic? El face o eroare. Echipamentele legate de Deveselu sunt echipamente, atenție, dacă folosește cinetic și vorbește de Deveselu, înseamnă că americanii au adus niște interceptoare în plus la Deveselu, că altfel nu era vorba despre de Deveselu. Dacă ne apucăm să vorbim despre cinetic și non-cinetic, este clar că e vorba de interceptoare, dacă aducem vorba despre Deveselu. Dacă americanii au mai adus interceptoare acolo, înseamnă că oamenii sunt pregătiți să asigure protecția concentrărilor de forțe americane și, bineînțeles, protecția României în cazul în care am fi atacați.

