Dan Dungaciu: „Când America s-a retras din a fi cel mai puternic jucător, au început tensiuni în politica internă a României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum tensiunile politice din România au apărut atunci când SUA nu au mai fost principalul actor strategic.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum tensiunile politice din România au apărut atunci când SUA nu au mai fost principalul actor strategic. Acesta a început prin a spune că această Coaliție a fost una geopolitică. Ea s-a conturat în spatele unui proiect geopolitic, nu neapărat un proiect de politică internă. Sociologul susține că nu îi este foarte clar dacă nu cumva au fost făcute corecții din afara țării pe unele accente politice. Acesta afirmă că aceste corecții puteau fi și împotriva lui Bolojan. Analistul menționează că România nu trebuie să fie excesivă în niciun fel.
„Bună întrebare. Sigur că analistul din mine zice că această coaliție a fost geopolitică mai degrabă decât politică. Adică ce a ținut împreună a fost și un proiect geopolitic. Acuma s-ar putea ca anumite… Înainte era mai simplu când America domina și nu spun asta criticând. Era într-un fel firesc pentru spațiu public din România și spațiu de securitate. În momentul în care au apărut mai mulți actori, pentru că America, într-o oarecare măsură, s-a retras pentru că se ocupă de alte lucruri sau aparent s-a retras, eu sper să nu se retragă până la capăt… Atunci sigur că disputele au început să apară și s-ar putea ca asta să fie unul dintre factori. Nu îmi e foarte limpede dacă tot o chestiune geopolitică nu o fi jucat și nu în favoarea domnului Bolojan. Și atunci elementul de politică internă să fi fost acutizat de un element de politică externă. Dar sincer, nici nu știu sigur și nici n-aș vrea să intervin foarte puternic din punctul ăsta de vedere. Dar nu exclud acest fapt, nu sunt convins că doar dinamica internă a schimbat politica în România. E foarte posibil ca și un element geopolitic să fi făcut, să se fi făcut niște corecții, nu corecții majore de parcurs, corecții de accente, pentru că, vedeți dumneavoastră, și accentele contează uneori. Adică nu e bine să fie vreun lucru excesiv la noi. De pildă, ca să iau un exemplu absolut la întâmplare, proiectul SAFE. Din punctul meu de vedere, este un pic excesiv. Faptul că tu te duci într-o ecuație de securitate și pui tot grosul pe un actor strategic, asta poate să însemne ceva pe termen mediu sau pe termen lung. Și s-ar putea ca și niște corecții să fi venit din afară. Dar, repet, nu vreau să intru în speculații, pentru că, mă rog, sunt și în altă postură aici.”, a explicat sociologul.