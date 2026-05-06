Dan Dungaciu: „Când America s-a retras din a fi cel mai puternic jucător, au început tensiuni în politica internă a României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum tensiunile politice din România au apărut atunci când SUA nu au mai fost principalul actor strategic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu îmi e foarte limpede dacă tot o chestiune geopolitică nu o fi jucat și nu în favoarea domnului Bolojan. Și atunci elementul de politică internă să fi fost acutizat de un element de politică externă. Nu știu sigur și nici n-aș vrea să intervin foarte puternic din punctul ăsta de vedere. Dar nu exclud acest fapt. Nu sunt convins că doar dinamica internă a schimbat politica în România. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum tensiunile politice din România au apărut atunci când SUA nu au mai fost principalul actor strategic. Acesta a început prin a spune că această Coaliție a fost una geopolitică. Ea s-a conturat în spatele unui proiect geopolitic, nu neapărat un proiect de politică internă. Sociologul susține că nu îi este foarte clar dacă nu cumva au fost făcute corecții din afara țării pe unele accente politice. Acesta afirmă că aceste corecții puteau fi și împotriva lui Bolojan. Analistul menționează că România nu trebuie să fie excesivă în niciun fel.