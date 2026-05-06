Ion Cristoiu: „Biroul politic al PNL este dominat de USR”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum biroul politic al PNL este dominat de USR. Acesta a început prin a spune că hotelul preferat al serviciilor secrete este probabil plin în acest moment. Jurnalistul susține că o parte a sistemului îl ține în brațe pe Bolojan. Mașinăria tefelistă, menționează acesta, este în jurul lui Bolojan și îl susține ca pe un USR-ist veritabil.
„Deci, din ce a spus domnul Dungaciu, am înțeles în felul următor: la Athenee Palace, nu mai sunt locuri. Pentru că dânsul știe, dumneavoastră știți, la Athenee Palace este locul în care poposeau băieții, serviciile. Nu mai sunt locuri, cred că vă imaginați… Nu l-a lăsat sistemul pe Bolojan din brațe. O parte a sistemului… Domnul Dungaciu, mai subtil, așa, a spus un lucru: e o confruntare geopolitică. America nu mai e ca pe vremuri… Venea ambasadorul american, sughița, nu-i așa? Și acuma mai sunt și alți ambasadori care sughiță… Și în consecință, tot ceea ce face… Domnule, dacă ne gândim la mașinăria tefelistă, în favoarea lui, este clar că o parte a sistemului pariază și pariază pe el și pe USR, pe el ca USR-ist. Domnul Dungaciu, care e mai serios, infinit mai serios decât tine, deși n-are să-mi dea o tabletă, a spus un lucru foarte important. A spus și Crin Antonescu asta… Totuși, în seara aceasta, eu am un fapt: biroul politic al PNL, deci organism politic… Ba da, e foarte important. Pentru că nu mă așteptam la asta. După ce au ieșit mai înainte prim-vicepreședinții, să fie așa zdrobitor… Înseamnă că în PNL domină USR. Asta este absolut.”, a explicat jurnalistul.