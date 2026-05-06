Dan Dungaciu: „Dacă PSD-ul este cinstit, guvernul se poate face. Dacă nu iau în serios aceste condiții nu se poate face niciun guvern”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat că guvernul se poate face dacă PSD este cinstit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu poți să faci când ai 20%. Să îi pui să ce? Primul lucru pe care l-a declarat PSD, asta a spus: Revenim în veche formulă nu avem niciun acord cu AUR. Nu avem nicio întelegere cu AUR. Asta e adevărat nu am avut.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat că guvernul se poate face dacă PSD este cinstit. Analistul afirmă că dacă PSD nu ia în serios condițiile, guvernul nu se poate face. Acesta spune că cea mai bună soluție ar fi alegerile anticipate. Sociologul subliniază că între PSD și AUR nu a fost nicio înțelegere mai departe de moțiunea de cenzură.