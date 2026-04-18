Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor

Profesorul Valentin Stan a relatat cum armata americană a tranzitat cu două distrugătoare strâmtoarea Ormuz, deși se presupune că tranzitul a fost oprit de către iranieni. Acesta explică faptul că americanii au ales să fie vizibili în timpul acestei operațiuni. În loc să aleagă calea sigură, aceștia au dorit să demonstreze că restricțiile iraniene nu li se impun.

Americanii au trimis două distrugătoare în strâmtoarea Ormuz. Ăsta-i comunicat CENTCOM, adică US Central Command, asta-i press release. La armata americană aici nu e cu bancuri cu stai, că au mințit, nu. Ce scrie aici: Forțele Comandamentului Central al SUA au început să creeze condiții pentru curățarea minelor din strâmtoarea Ormuz, pe 11 aprilie, în timp ce două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei SUA efectuau operațiuni. Ce-au făcut? S-au plimbat cum au vrut ei prin strâmtoarea Ormuz. Formularea: au tranzitat. Adică s-au dus prin ea, s-au întors. Au operat în Golful Arab ca parte a unei misiuni mai ample, pentru a asigura că strâmtoarea este complet liberă de minele marine anterioare, pentru că, nu-i așa, către americani, aiatolahii au zis: Am deschide noi Ormuzul, dar am scăpat niște mine pe acolo și nu mai știm pe unde sunt.

