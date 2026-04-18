Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a comentat o demonstrație de forță a armatei americane, care a tranzitat strâmtoarea Ormuz.
Profesorul Valentin Stan a relatat cum armata americană a tranzitat cu două distrugătoare strâmtoarea Ormuz, deși se presupune că tranzitul a fost oprit de către iranieni. Acesta explică faptul că americanii au ales să fie vizibili în timpul acestei operațiuni. În loc să aleagă calea sigură, aceștia au dorit să demonstreze că restricțiile iraniene nu li se impun.
Americanii au trimis două distrugătoare în strâmtoarea Ormuz. Ăsta-i comunicat CENTCOM, adică US Central Command, asta-i press release. La armata americană aici nu e cu bancuri cu stai, că au mințit, nu. Ce scrie aici: Forțele Comandamentului Central al SUA au început să creeze condiții pentru curățarea minelor din strâmtoarea Ormuz, pe 11 aprilie, în timp ce două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei SUA efectuau operațiuni. Ce-au făcut? S-au plimbat cum au vrut ei prin strâmtoarea Ormuz. Formularea: au tranzitat. Adică s-au dus prin ea, s-au întors. Au operat în Golful Arab ca parte a unei misiuni mai ample, pentru a asigura că strâmtoarea este complet liberă de minele marine anterioare, pentru că, nu-i așa, către americani, aiatolahii au zis: Am deschide noi Ormuzul, dar am scăpat niște mine pe acolo și nu mai știm pe unde sunt.
De asemenea, Valentin Stan comentează ironic pretextul iranienilor privind minele marine. Acesta susține că SUA folosește operațiunile de deminare drept pretext de tranzit.
Și atunci Trump a zis: Lasă-mă, că vi le găsesc eu. Fără Merz, fără Macron. Onoratul Teheran ce a făcut? Garda Revoluționară a Iranului a declarat că, în timpul discuțiilor de 21 de ore din acest weekend din Pakistan, s-a declarat că două distrugătoare au tranzitat strâmtoarea înainte de lucrările de curățare a minelor. Adică fac ei asta și s-au dus înainte. Deci Iranul a contestat că există două distrugătoare pe planeta ta. Știi cum au trecut ăia prin strâmtoare? Cu sistemele electronice de semnalizare activate. Adică puteai să le vezi și tu pe internet. Au trecut și s-au întors. De regulă, când trec pe acolo, sting sistemele astea electronice, AIS-ul. De ce? Ca să nu fie interceptate de niște băieți care vor să dea niște bombe pe ele. De data asta le-au deschis. Au trecut ca toată lumea să vadă ce face marina. America se plimbă prin Ormuz cât vrea ea, unde vrea ea, dacă vrea ea, iar Gardienii Revoluției tot ce au găsit să spună planetei este că acele două distrugătoare nu există.