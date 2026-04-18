Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a comentat o demonstrație de forță a armatei americane, care a tranzitat strâmtoarea Ormuz. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a relatat cum armata americană a tranzitat cu două distrugătoare strâmtoarea Ormuz, deși se presupune că tranzitul a fost oprit de către iranieni. Acesta explică faptul că americanii au ales să fie vizibili în timpul acestei operațiuni. În loc să aleagă calea sigură, aceștia au dorit să demonstreze că restricțiile iraniene nu li se impun.

Americanii au trimis două distrugătoare în strâmtoarea Ormuz. Ăsta-i comunicat CENTCOM, adică US Central Command, asta-i press release. La armata americană aici nu e cu bancuri cu stai, că au mințit, nu. Ce scrie aici: Forțele Comandamentului Central al SUA au început să creeze condiții pentru curățarea minelor din strâmtoarea Ormuz, pe 11 aprilie, în timp ce două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei SUA efectuau operațiuni. Ce-au făcut? S-au plimbat cum au vrut ei prin strâmtoarea Ormuz. Formularea: au tranzitat. Adică s-au dus prin ea, s-au întors. Au operat în Golful Arab ca parte a unei misiuni mai ample, pentru a asigura că strâmtoarea este complet liberă de minele marine anterioare, pentru că, nu-i așa, către americani, aiatolahii au zis: Am deschide noi Ormuzul, dar am scăpat niște mine pe acolo și nu mai știm pe unde sunt.

De asemenea, Valentin Stan comentează ironic pretextul iranienilor privind minele marine. Acesta susține că SUA folosește operațiunile de deminare drept pretext de tranzit.

Și atunci Trump a zis: Lasă-mă, că vi le găsesc eu. Fără Merz, fără Macron. Onoratul Teheran ce a făcut? Garda Revoluționară a Iranului a declarat că, în timpul discuțiilor de 21 de ore din acest weekend din Pakistan, s-a declarat că două distrugătoare au tranzitat strâmtoarea înainte de lucrările de curățare a minelor. Adică fac ei asta și s-au dus înainte. Deci Iranul a contestat că există două distrugătoare pe planeta ta. Știi cum au trecut ăia prin strâmtoare? Cu sistemele electronice de semnalizare activate. Adică puteai să le vezi și tu pe internet. Au trecut și s-au întors. De regulă, când trec pe acolo, sting sistemele astea electronice, AIS-ul. De ce? Ca să nu fie interceptate de niște băieți care vor să dea niște bombe pe ele. De data asta le-au deschis. Au trecut ca toată lumea să vadă ce face marina. America se plimbă prin Ormuz cât vrea ea, unde vrea ea, dacă vrea ea, iar Gardienii Revoluției tot ce au găsit să spună planetei este că acele două distrugătoare nu există.

MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
10:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
09:30
Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Pentru un om politic este mai ușor să continue un război decât să-l reia după 20 de zile de armistițiu”
08:30
Dan Dungaciu: „Pentru un om politic este mai ușor să continue un război decât să-l reia după 20 de zile de armistițiu”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul”
10:00
Dan Dungaciu: „Peter Magyar este un fel de Viktor Orban care nu și-a trădat electoratul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu cred că o să apară raportul pentru anularea alegerilor, dar și dacă apare nu va mai conta”
09:30
Dan Dungaciu: „Nu cred că o să apară raportul pentru anularea alegerilor, dar și dacă apare nu va mai conta”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR votează orice moțiune care să ducă la căderea Guvernului”
09:00
Dan Dungaciu: „AUR votează orice moțiune care să ducă la căderea Guvernului”
Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Digi24
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
În 1984, un astronaut NASA a zburat nelegat pentru a captura un satelit. De ce a fost nevoie de această manevră extremă?
SPORT Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
10:06
Alexandra Teslovan face senzație la doar 19 ani: debut spectaculos în Campionatul European de Raliuri
ANALIZA de 10 Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
10:00
Mai are balta pește? Examen decisiv pentru rezistența economică a Rusiei. Ce sume uriașe cheltuiește Kremlinul, în fiecare zi, pentru războiul cu Ucraina
ALEGERI Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
09:51
Alegeri cruciale în Bulgaria: lupta pentru putere care poate schimba direcția țării. Miza, direcția Sofiei între UE și Rusia
FLASH NEWS Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
09:28
Rogobete, în discuții cu Banca Mondială pentru centrele de mari arşi și extinderea capacităţii secţiilor de terapie intensivă din România
APĂRARE Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie
09:04
Cel mai mare portavion construit vreodată revine în forță în Orientul Mijlociu. Ce misiune va avea USS Gerald Ford în Marea Roșie
SPORT Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă”. Ce meciuri se joacă în această rundă
09:02
Daniel Pancu nu se oprește din victorii în Superliga: „Asta e cea mai frumoasă”. Ce meciuri se joacă în această rundă

