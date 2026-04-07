Valentin Stan: America pune valoare pe viața militarului american. Nu lasă pe nimeni în urmă

Malina Maria Fulga
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show” transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre doctrina militară americană și despre o demonstrație de forță a Statelor Unite în Iran. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În contextul unei intervenții a Statelor Unite ale Americii în Iran, pentru a recupera unul dintre soldații americani, profesorul Valentin Stan a vorbit despre doctrina militară americană. Aceasta are la bază un important principiu, niciun om nu este lăsat în spate. Invitatul a relatat cum a fost necesară o intervenție complexă. Iar un număr mare de militari au fost puși în pericol pentru salvarea unui singur cetățean.

Pilotul pe care l-au recuperat acum era un om rănit. Două zile a reușit să se strecoare într-o zonă ostilă, adânc în teritoriul Iranului, acolo unde autoritățile gărzilor revoluționare au promis recompensă pentru prinderea lui, viu sau mort. Adică puteau să-l aducă și mort, nu era nicio problemă, ca să-l exibiționeze. Oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba aici. Acest pilot a fost recuperat, a fost localizat de CIA într-o proiecție legată de poziționarea lui în spațiu pe baza unui com-device. Toți acești piloți au un beacon, adică un dispozitiv special care, printr-o anume foarte sofisticată expunere de frecvență, comunică, emite. Acest beacon arată puterea, forța și capacitatea Americii de a duce războaie pe Terra.

De asemenea, subliniază profesorul Stan, prin această mișcare SUA a făcut o importantă demonstrație de forță. Mai exact, a arătat care este capacitatea militară și tehnologică a Statelor Unite pentru susținerea unui conflict armat.

Pentru acest omuleț, pentru că aici vezi câtă valoare pune America pe viața cetățeanului american, pe cel care își expune, își pune în pericol viața, nu lăsăm pe nimeni în urmă. A fost identificat ca poziționare geografică și au aruncat pentru el, în adâncimea teritoriului iranian, sute de parașutiști într-un desant fără echivalent în istorie pentru recuperarea unui om. Asta însemnând multe avioane, multe elicoptere. Iar trupele iraniene care încercau să se apropie de pilot au fost ținute pe loc prin foc, atenție, al aviației de suport a trupelor la sol. Trupele de Navy SEAL și specialitățile cele mai spectaculoase din sfera de luptă a armatei americane nici nu au avut nevoie să angajeze foc împotriva trupelor care încercuiau poziția unde se afla pilotul, pentru că aceste trupe au fost dezangajate și dezafectate, distruse de focul aviației de suport.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Încă din 2024 spuneam că Scutul de la Deveselu nu are cum să fie folosit împotriva Rusiei
06:00
Valentin Stan: Încă din 2024 spuneam că Scutul de la Deveselu nu are cum să fie folosit împotriva Rusiei
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 05 Apr 2026
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
09:30, 05 Apr 2026
Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
09:00, 05 Apr 2026
Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
08:30, 05 Apr 2026
Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
Mediafax
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Mediafax
Haosul din politica externă a UE determină apeluri la o reformă radicală a diplomației
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Orașul antic Pompeii a fost cartografiat în detaliu pentru prima dată
SPORT Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
08:19
Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final
TRADIȚIE Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
08:16
Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
SPORT În copilărie, de Paște, fostul ministru Eduard Novak a trăit un moment memorabil: „El a fost cel care mi-a dat cadou”
08:10
În copilărie, de Paște, fostul ministru Eduard Novak a trăit un moment memorabil: „El a fost cel care mi-a dat cadou”
MISIUNE SPAȚIALĂ Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”
08:01
Moment istoric în spațiu: Trump, mesaj emoționant pentru echipajul Artemis II: „Astăzi aţi scris istorie”
INEDIT Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume
08:00
Când Suzuki l-a întâlnit pe Suzuki. De ce o agenție de matrimoniale din Tokyo potrivește cupluri cu același nume

