Valentin Stan: America pune valoare pe viața militarului american. Nu lasă pe nimeni în urmă

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show" transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre doctrina militară americană și despre o demonstrație de forță a Statelor Unite în Iran.
În contextul unei intervenții a Statelor Unite ale Americii în Iran, pentru a recupera unul dintre soldații americani, profesorul Valentin Stan a vorbit despre doctrina militară americană. Aceasta are la bază un important principiu, niciun om nu este lăsat în spate. Invitatul a relatat cum a fost necesară o intervenție complexă. Iar un număr mare de militari au fost puși în pericol pentru salvarea unui singur cetățean.
Pilotul pe care l-au recuperat acum era un om rănit. Două zile a reușit să se strecoare într-o zonă ostilă, adânc în teritoriul Iranului, acolo unde autoritățile gărzilor revoluționare au promis recompensă pentru prinderea lui, viu sau mort. Adică puteau să-l aducă și mort, nu era nicio problemă, ca să-l exibiționeze. Oamenii trebuie să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba aici. Acest pilot a fost recuperat, a fost localizat de CIA într-o proiecție legată de poziționarea lui în spațiu pe baza unui com-device. Toți acești piloți au un beacon, adică un dispozitiv special care, printr-o anume foarte sofisticată expunere de frecvență, comunică, emite. Acest beacon arată puterea, forța și capacitatea Americii de a duce războaie pe Terra.
De asemenea, subliniază profesorul Stan, prin această mișcare SUA a făcut o importantă demonstrație de forță. Mai exact, a arătat care este capacitatea militară și tehnologică a Statelor Unite pentru susținerea unui conflict armat.
Pentru acest omuleț, pentru că aici vezi câtă valoare pune America pe viața cetățeanului american, pe cel care își expune, își pune în pericol viața, nu lăsăm pe nimeni în urmă. A fost identificat ca poziționare geografică și au aruncat pentru el, în adâncimea teritoriului iranian, sute de parașutiști într-un desant fără echivalent în istorie pentru recuperarea unui om. Asta însemnând multe avioane, multe elicoptere. Iar trupele iraniene care încercau să se apropie de pilot au fost ținute pe loc prin foc, atenție, al aviației de suport a trupelor la sol. Trupele de Navy SEAL și specialitățile cele mai spectaculoase din sfera de luptă a armatei americane nici nu au avut nevoie să angajeze foc împotriva trupelor care încercuiau poziția unde se afla pilotul, pentru că aceste trupe au fost dezangajate și dezafectate, distruse de focul aviației de suport.