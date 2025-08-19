Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, invitatul Valentin Stan a oferit o perspectivă incisivă asupra recentei întâlniri de la Casa Albă, la care au participat mai mulți lideri europeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a ridicat o întrebare retorică, subliniind o situație rar întâlnită: „Ai mai auzit să vină șapte lideri mondiali la Casa Albă pentru a susține o inițiativă a președintelui american, dar să plece fără să se întâmple ceea ce acesta și-ar fi dorit?” — o situație care, în opinia sa, indică faptul că „războiul s-a terminat și e închis”.

Valentin Stan a explicat că prezența celor șapte lideri europeni la Casa Albă nu a fost determinată de un eveniment concret legat de război, ci mai degrabă de o tentativă disperată a acestora de a arăta populațiilor lor că încă acționează pentru a susține eforturile militare, în special în cazul Ucrainei.