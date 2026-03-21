Valentin Stan: Parlamentul nu s-ar fi putut convoca decât după ședința CSAT. Ne-am comportat ca și cum nu exista deja un tratat cu SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat informațiile privind folosirea bazelor militare din România de către Statele Unite în contextul conflictului cu Iranul.

Parlamentul s-a comportat ca și cum nu aveam tratat

Profesorul a susținut că autoritățile române au acționat ca și cum ar fi fost necesară o aprobare urgentă. Relația militară cu Statele Unite este deja reglementată prin acorduri existente. În opinia sa, convocarea rapidă a instituțiilor a fost făcută pentru a acoperi politic decizia.

Material preluat de la Antena 3CNN: Este ora 20, urmăriți Decisiv la Antena 3CNN. O zi istorică din punct de vedere militar pentru România. Astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, Parlamentul a votat. Statele Unite ale Americii pot folosi două baze militare din România pentru intervențiile în Orientul Mijlociu, în războiul cu Iran. Câmpia Turzii și Mihail Kogalniceanu. O să vedem dacă, în urma acordului dat astăzi în CSAT, Statele Unite pot aduce în România și avioane de luptă.

Valentin Stan: Americanii aveau deja dreptul

Analistul a afirmat că Statele Unite nu ar fi cerut permisiunea României, ci doar ar fi notificat utilizarea bazelor, conform acordurilor existente. El a spus că reacția autorităților române a fost una grăbită și inutilă.