Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Parlamentul nu s-ar fi putut convoca decât după ședința CSAT. Ne-am comportat ca și cum nu exista deja un tratat cu SUA

Valentin Stan: Parlamentul nu s-ar fi putut convoca decât după ședința CSAT. Ne-am comportat ca și cum nu exista deja un tratat cu SUA

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan: Parlamentul nu s-ar fi putut convoca decât după ședința CSAT. Ne-am comportat ca și cum nu exista deja un tratat cu SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat informațiile privind folosirea bazelor militare din România de către Statele Unite în contextul conflictului cu Iranul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Parlamentul s-a comportat ca și cum nu aveam tratat

Profesorul a susținut că autoritățile române au acționat ca și cum ar fi fost necesară o aprobare urgentă. Relația militară cu Statele Unite este deja reglementată prin acorduri existente. În opinia sa, convocarea rapidă a instituțiilor a fost făcută pentru a acoperi politic decizia.

Material preluat de la Antena 3CNN: Este ora 20, urmăriți Decisiv la Antena 3CNN. O zi istorică din punct de vedere militar pentru România. Astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, Parlamentul a votat. Statele Unite ale Americii pot folosi două baze militare din România pentru intervențiile în Orientul Mijlociu, în războiul cu Iran. Câmpia Turzii și Mihail Kogalniceanu. O să vedem dacă, în urma acordului dat astăzi în CSAT, Statele Unite pot aduce în România și avioane de luptă.

Valentin Stan: Americanii aveau deja dreptul

Analistul a afirmat că Statele Unite nu ar fi cerut permisiunea României, ci doar ar fi notificat utilizarea bazelor, conform acordurilor existente. El a spus că reacția autorităților române a fost una grăbită și inutilă.

Păi da, Parlamentul nu putea să se convoace decât după ce vorbea ăla. Ei s-au comportat ca și cum n-aveam tratat cu americanii. Și au făcut-o în 24 de ore. Știi de ce? Americanii au informat, nu le-au cerut voie. Iar noi am convocat repede, pe repede înainte, ca să forțăm o hotărâre a Parlamentului, să fie îmbrăcat Nicușor Dan cu pijama de protecție, în caz că se scapă iranienii cu o rachetă. Pe americanii i-a durut în spate. Ei aveau tratatul. Ei au notificat. Au tras concluzia că această țară e o țară pe care nu te poți baza. Dar până nu le-a spus nimeni că s-a anulat tratatul, ei și-au văzut de treabă. Și-au adus aici echipamente, își văd de treabă, se duc, îi bombardează pe ăia, se alimentează în aer, pentru că au dreptul să facă orice de pe bazele astea, așa cum scrie în contractul cu România.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe