În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre donarea sistemului Patriot. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre donarea sistemului Patriot. Acesta a făcut o analiză a circumstanțelor în care a fost donat acest sistem. Din analiza sa reiese că Polonia a refuzat să doneze un astfel de sistem, deși era al americanilor. Jurnalistul menționează că România va continua să doneze sisteme Patriot și armamente, pentru că acestea sunt directivele europene.

„A spus Nicușor că trebuie să ajutăm Ucraina. Ce scrie acolo? În strânsă coordonare cu aliații, pe vremea aia americanii erau în poveste. La ordinul lor am făcut asta. Membrii consiliului au decis donarea către Ucraina unui sistem Patriot. 1 miliard de dolari ați dat pensionarilor, din pensia voastră… Și veți mai da în continuare. Pentru că Nicușor spune că trebuie să facem în continuare asta. Nu știu câte sisteme vrea el să mai doneze. Ce zicea Biden? Am obținut angajamente din partea cinci țări pentru bateriile patriot. Le-am comunicat acestor țări care așteaptă de la noi sisteme de apărare antiaeriene în viitor, că vor trebui să aștepte. Deci, când au dat ordin americanii să dăm, am dat. Au venit americanii și au spus terminați cu prostiile, că totul este o farsă. Noi vrem să dăm în continuare. Bine, dar totuși cine n-a dat? E bine să vezi cine n-a dat. Pe băieții ăștia îi știi? Joe Biden a aprobat transferul unui sistem de rachete Patriot în Ucraina din Polonia. Fii atent! Alea erau sisteme Patriot ale americanilor. Nu era acum era la noi, Patriotul nostru, pe care am dat 1 miliard de dolari. Ce zice acolo? Șeful Biroului Național de Securitate al președintelui Duda a răspuns la raport, declarând postului cutare că sistemele Patriot americane nu ar trebui transferate din Polonia în Ucraina. În locul bateriei americane va fi adusă o baterie dintr-o altă parte a lumii. Aia era americanilor, puteau să facă ce voiau cu ea.”, a explicat analistul.