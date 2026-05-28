Valentin Stan: Sistemul de alertă din Letonia nu s-a declanșat pentru că autoritățile știau că sunt drone ucrainene care trebuiau să ajungă în Rusia

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat scandalul politic izbucnit în Letonia după incidentele cu drone care au intrat pe teritoriul țării și care ar fi avut ca destinație Rusia. Invitatul a vorbit despre demisia premierului leton și despre reacția autorităților locale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Stan a explicat că întreaga criză a pornit după ce mai multe drone au ajuns accidental în spațiul aerian leton.

Dronele ucrainene au provocat o criză politică în Letonia

Profesorul a spus că incidentul a dus la prăbușirea coaliției guvernamentale și la schimbări importante în conducerea țării.

Ce a făcut prim-ministrul leton, țara aia de unde nu pleacă dronele ucrainene spre Rusia? Și-a dat demisia.

Valentin Stan a explicat că înaintea demisiei fusese schimbat și ministrul Apărării.

Săptămâna trecută îl concediase pe ministru. Bă, dar chiar să-l dea afară pe el așa, că au intrat două drone…

Invitatul a detaliat și reacția partidelor din coaliție.

Ca formă de protest, Partidul Progresiștilor, condus de Spruds ăsta, care era ministrul Apărării pe care l-a dat afară Evika Silinia, bă, ăștia și-au retras sprijinul. S-a prăbușit, iată, coaliția guvernamentală, cu câteva luni înainte de alegerile generale planificate pentru octombrie.

Valentin Stan: Alarma nu se dă atunci când ori sunt ale noastre, ori le-am dat noi voie să treacă pe acolo

Valentin Stan a afirmat că atât Letonia, cât și Ucraina au recunoscut că dronele erau destinate unor operațiuni împotriva Rusiei.

Atât Letonia, cât și Ucraina, au recunoscut că dronele ar fi putut fi ucrainene destinate să vizeze Rusia. Semnalele fuseseră bruiate și uite așa au ajuns în Letonia.

Invitatul a comentat și reacția întârziată a sistemului de alertă.

Locuitorii din zonă au spus presei că răspunsul oficial la incident a fost întârziat și insuficient. Sistemul de alertă prin telefonie mobilă nu a fost activat timp de o oră după ce una dintre drone s-a prăbușit

Profesorul a tras și o concluzie ironică despre lipsa reacției autorităților.

Când intră în țara ta niște drone, avioane, ce vrei tu, când nu se dă alarmă? Alarma nu se dă atunci când ori sunt ale noastre, ori le-am dat noi voie să treacă pe acolo.

