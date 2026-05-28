Crin Antonescu: „Politicienii care sunt la conducerea României sunt anti-americani. Personaje importante din actualul guvern sunt anti-Trump"

Serdaru Mihaela
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Crin Antonescu a vorbit despre situația politică actuală din România și din lume. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Crin Antonescu spune că trăim o perioadă de conflict puternic, nu doar politic, ci și de idei. Acesta descrie această perioadă ca o „bătălie pentru istorie, memorie, identitate și libertate.

„Este o bătălie extraordinară care se dă în România și în lumea asta a noastră, așa cum o cunoaștem. Bătălie pentru istorie, pentru memorie, pentru identitate, pentru libertate” , spune Antonescu

Critici la adresa clasei politice

Crin Antonescu spune că o parte din clasa politică din România este influențată ideologic și critică unele curente internaționale. 

„Totuși, nu face niciun secret că personaje foarte importante din guvernul ăsta, care a fost până acum și în politica României, ca de asemenea, în vasi unanimitate, propaganda lor, sunt, chipurile, anti-Trump. Eu, cum știi, nu sunt vreun trumpist. Dar maniera în care ei sunt anti-Trump este, de fapt, o formă de americanism care a fost întotdeauna în miezul, în sufletul stângii soroșiste din Europa Occidentală. La noi a ajuns pentru că oamenii sunt din respectiva rețea. La ei nu e o chestiune atât de convingere. Nu e o chestiune de educație, de spălare pe creier. Asta trebuie să facă. Ei sunt un fel de arendași”, conchide Antonescu.

