Un cunoscut luptător bănățean, considerat de mulți drept „mândria Lugojului”, a fost arestat preventiv într-un dosar de pedofilie. Bărbatul a fost ridicat de polițiști cu o zi înainte să lupte într-o gală importantă de kickboxing, organizată la Deva.

Legitimat la clubul Wodan din Lugoj, David Țăruși devenise o personalitate locală după ce, anul trecut, a participat la o gală „Dynamite Fighting Show” – promoția deținută de Cătălin Moroșanu, unde a obținut un egal după un meci susținut la categoria grea.

Ridicat după o acțiune în forță

Anul acesta, în data de 22 mai, sportivul avea meci într-o gală organizată la Deva, în Sala Sporturilor, intitulată „Noaptea spartanilor”, unde trebuia să-l întâlnească pe hunedoreanul Andrei Vesa.

Cu o zi înainte de meci, David Țăruși a fost ridicat după o acțiune în forță a polițiștilor și jandarmilor. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că bărbatul ar fi sedus o fetiță în vârstă de 12 ani, pe care ar fi cunoscut-o prin intermediul unei rețele de socializare.

Sursele citate au precizat că sportivul ar fi convins victima să se dezbrace și să se lase filmată în poziții indecente. Ulterior, Țăruși ar fi transmis imagini pornografice cu fetița mai multor persoane.

Țăruși, arestat preventiv chiar în ziua meciului

Surse din rândul anchetatorilor au mai spus, pentru Gândul, că în timp ce polițiștii adunau probe, în secret, David Țăruși continua să abordeze, pe Facebook, fetițe cu vârste fragede, pe care încerca să le seducă după aceeași metodă pe care o folosise și în cazul copilei în vârstă de 12 ani.

Acesta a fost reținut la data de 21 mai. După mai multe ore de audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar a doua zi, când ar fi trebuit să fie la Deva pentru meci, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, după ce a fost pus sub acuzare pentru pornografie infantilă.

