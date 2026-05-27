Crin Antonescu: „Din noua lege a salarizării unitare, doar demnitarii câștigă. Toate celelalte categorii de bugetari vor avea de pierdut”

Serdaru Mihaela
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Crin Antonescu a vorbit despre legea salarizării, taxe și problemele din economie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Crin Antonescu a criticat legea salarizării și modul în care sunt împărțiți banii în stat.

„Încearcă să ne explice cum, dintr-o lege a salarizării în care câștigă numai ei, adică exact demnitarii acestui stat, în vreme ce profesorii, doctorii, cadrele sanitare, cei din ordine publică, polițiștii, militarii și alte categorii îngheață” , spune Antonescu.

Acesta a afirmat că măsurile luate nu rezolvă deficitul și pun presiune pe oamenii cu venituri mici. În plus, Antonescu a criticat și creșterea TVA. El a declarat că firmele mici și oamenii simpli sunt cei mai afectați.

„În momentul în care tu ai venit și nu ți-a fost milă, deși ți s-a explicat că nu echilibrezi bugetul și nu lichidezi deficitul dacă iei de la bolnavii de cancer, dacă iei de la văduve, de la orfani… Dacă mărești TVA-ul până la șapte… Dacă mărești TVA-ul, dacă nu dai nicio șansă să respire ăștia care mai mișcă în economie, ăștia mici… Nu! Nimic! Păi și acum vin și ne explică faptul că, nu, domnule, nu-i adevărat, s-a făcut o lege” , spune Antonescu

Mesaj pentru PSD și Nicușor Dan

În timpul emisiunii, Crin Antonescu a vorbit și despre situația politică din PSD. El a spus că partidul trebuia să meargă rapid la discuții pentru formarea unei majorități.

„Și acum, cum tu, PSD, care l-ai dat jos pe Bolojan, am înțeles de ce l-ai dat jos. A doua zi, pe 6 mai eram la Cotroceni, chiar dacă nu mă chema. Eram acolo, pe trotuar, nu intram cu forța, spuneam: «Hai, Nicușor, știu că te miști greu, dar avem treabă. Eu îmi asum și îmi caut să-mi fac majoritate»” , spune  Crin Antonescu

