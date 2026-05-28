Prima pagină » Rețete » Cum transformi un simplu pui la grătar într-un preparat de Michelin

A venit vremea frumoasă și nimic nu este mai plăcut decât un grătar în curtea casei.

Când vine vorba de un pieptul de pui la grătar, ne bazăm pe rețetele clasice, scrie simplyrecipes.com.

Totuși, există și alte ingrediente, precum roșiile suculente și busuiocul, folosite în restaurantele italienești.

De ce roșiile și busuiocul merg atât de bine împreună

Roșiile și busuiocul se completează reciproc în majoritatea preparatelor.

Roșiile sunt acide, în timp ce busuiocul dă acel gust de prospețime. Aromele înțepătoare ale plantei pot reduce din aciditatea roșiei.

Știm deja că roșiile și busuiocul fac „casă bună” în rețete, dar să nu uităm că vara este și cel mai bun moment din an pentru recoltara roșiilor aromate.

Diferitele soiuri de roșii apar în intervalul mai-septembrie și ai șansa să te alegi cu produse proaspete și gustoase, chiar și de la piață.

Tocmai pentru că roșiile de vară sunt incredibil de aromate, ele pot fi incluse într-un sos pentru pieptul de pui la grătar.

Poți să te inspiri dintr-o salată Caprese și să prepari un pui cu sos din roșii cherry proaspăt culese.

Indiferent cum încorporezi aromele, există un element important de luat în considerare pentru a asigura succesul: momentul potrivit.

Deși roșiile pot ieși în evidență atât în ​​preparatele proaspete, cât și în cele gătite, este important să reții că busuiocul este delicat și se ofilește ușor.

Cu excepția cazului în care prepari un sos care necesită ofilirea busuiocului, așteaptă să-l adaugi în preparat chiar înainte de servire pentru a-i păstra gustul proaspăt.

