Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum într-o democrație, puterea vine de la oameni, iar politicienii nu ar trebui să uite asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „În 2025, domnul Bolojan m-a sunat spunându-mi că a discutat împreună cu cei care erau atunci în Coaliția pentru Salvarea României… Erau pro-occidentali atunci, se suportau cu PSD-iștii, atunci erau la masă cu PSD-iștii. Deci eu nu vreau nimic. Eu n-aș avea ce să fac cu Partidul Național Liberal acum și nici Partidul Național Liberal cu mine. Asta e tot ce am spus. După părerea mea, acolo ar fi bine ca apele să se limpezească.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum într-o democrație, puterea vine de la oameni, iar politicienii nu ar trebui să uite asta. Acesta a început prin a spune că nu își dorește nicio funcție politică. Din momentul 2014 în care a părăsit partidul, politicianul susține că nu și-a mai dorit nimic de la PNL. Acesta amintește și o întâlnire cu Iohannis în care i-a reamintit, premonitoriu, că trebuie să țină cont de popor.