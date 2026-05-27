Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum într-o democrație, puterea vine de la oameni, iar politicienii nu ar trebui să uite asta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „În 2025, domnul Bolojan m-a sunat spunându-mi că a discutat împreună cu cei care erau atunci în Coaliția pentru Salvarea României… Erau pro-occidentali atunci, se suportau cu PSD-iștii, atunci erau la masă cu PSD-iștii. Deci eu nu vreau nimic. Eu n-aș avea ce să fac cu Partidul Național Liberal acum și nici Partidul Național Liberal cu mine. Asta e tot ce am spus. După părerea mea, acolo ar fi bine ca apele să se limpezească.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum într-o democrație, puterea vine de la oameni, iar politicienii nu ar trebui să uite asta. Acesta a început prin a spune că nu își dorește nicio funcție politică. Din momentul 2014 în care a părăsit partidul, politicianul susține că nu și-a mai dorit nimic de la PNL. Acesta amintește și o întâlnire cu Iohannis în care i-a reamintit, premonitoriu, că trebuie să țină cont de popor.

„Iar acum, în momentul în care cineva vine și răspândește iar idei din astea, că Antonescu vrea ceva, unii fac un puci să-l aducă pe Antonescu… Nu știu ce puci, că ăia nu mârâie nimic săracii. Eu nu am vrut nimic și nu vreau nimic de la PNL, din momentul 2014, când m-am retras. Am avut o ultimă întâlnire. Îmi aduc aminte și acum, Iohannis era proaspăt președinte. Singura dată când l-am întâlnit în timpul lungilor sale mandate. Și am fost acolo și am spus câteva cuvinte, oarecum premonitoriu. Atunci am spus un lucru simplu, o banalitate în vremea noastră, dar mi se părea că trebuie s-o mai spun. Nu cumva s-o uite, pentru că erau în deliciu puterii. În câteva luni s-au pomenit dintr-un partid care era în opoziție, s-au pomenit cu partid care avea președinte. Și le-am spus că puterea vine de la oameni. Puterea vine de la oameni într-o democrație, întotdeauna. Nu uitați asta. Niciodată n-am cerut nimic. În 2016, Alina Ghorghiu, ce-i drept, care era președinte al partidului atunci, mi-a propus să candidez pe un loc cât se poate de prestigios, cred că cel mai prestigios la Parlament. I-am spus mulțumesc, Alina, m-am retras. În 2025, domnul Bolojan m-a sunat spunându-mi că a discutat împreună cu cei care erau atunci în Coaliția pentru Salvarea României… Erau pro-occidentali atunci, se suportau cu PSD-iștii, atunci erau la masă cu PSD-iștii. Deci eu nu vreau nimic. Eu n-aș avea ce să fac cu Partidul Național Liberal acum și nici Partidul Național Liberal cu mine. Asta e tot ce am spus. După părerea mea, acolo ar fi bine ca apele să se limpezească.”, a explicat politicianul.

